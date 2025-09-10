Bez jádra to nepůjde. Jaderné dny na ZČU řeší blackouty, Dukovany i boj o experty

Evropa se znovu učí spoléhat na jadernou energetiku a Česko hledá tisíce odborníků pro stavbu i provoz Dukovan, zatímco výpadky proudu ukazují, jak křehká je energetická síť. Témata, která letos od 10. září proberou už 15. Jaderné dny. ZČU je pořádá ve spolupráci se ŠKODA JS a sdružením CENEN.
Zatímco loňskému ročníku dominoval tendr na dostavbu Dukovan, letos se do popředí Jaderných dnů 2025 dostávají také výpadky elektřiny a otázka, zda Evropa bez jádra zvládne udržet tempo. 15. ročník, který začíná 10. září, se proto zaměří nejen na nové bloky v Dukovanech a zapojení českého průmyslu, ale i na širší evropské souvislosti – od blackoutu na Pyrenejském poloostrově po návrat Německa k diskusi o jádru.
Měsíc dlouhou akci zahájí mezinárodní konference Jaderná energie a energetická bezpečnost Evropy, která se koná 10. a 11. září v prostorách Fakulty aplikovaných věd. Poprvé navíc nahradí klasické přednášky živé panelové diskuse. Do Plzně se sjedou zástupci firem i experti na pokročilé technologie, legislativu nebo malá modulární řešení. Účast přislíbila i osmičlenná delegace z jihokorejské univerzity KINGS, která je napojena na společnost KHNP – vybranou firmu pro dostavbu Dukovan.
„Veřejná debata o energetice často stojí na stereotypech. My nabízíme prostor, kde mohou zaznít argumenty věcně, s nadhledem a napříč obory,“ vysvětlil změnu formátu Jan Zdebor, hlavní organizátor a garant Jaderných dnů z Fakulty strojní ZČU. Podle něj je nutné, aby se do diskuse zapojili nejen odborníci, ale i mladá generace. „Dukovany, to nejsou jen turbíny, ale i lidé. A těch budeme potřebovat tisíce. I proto nás těší zájem studentů o účast v posterové soutěži konference. Letos se přihlásilo 38 studentů z celé řady univerzit z 11 zemí světa,“ dodal.
Jaderné dny tak znamenají i řadu doprovodných akcí pro školy, například Den firem – prakticky orientovaný program, který přiblíží jadernou energetiku i širší technické obory formou zážitku. Zapojí se Škoda JS, Doosan Škoda Power nebo ČEZ, kteří připraví ukázky projektování pomocí digitálních dvojčat, trenažéry či virtuální svařování a nedestruktivní testování.
„Už nějaký čas dáváme na pracovním trhu jasný signál, že stojíme o vysokoškoláky – především strojaře a elektro profese, stejně jako středoškoláky či učně těchto oborů. Uplatnění najdou jen v našem v regionu určitě stovky z nich. Samotná ŠKODA JS by v případě svého úspěchu v předpokládaném rozsahu dodávek pro nové bloky v Dukovanech přijala až 250 nových zaměstnanců,“ řekl František Krček, generální ředitel ŠKODA JS a.s. Firma také nedávno podepsala memorandum o spolupráci s britským Rolls Royce SMR týkající se malých modulárních reaktorů.
Záštitu nad Jadernými dny převzali ministr průmyslu Lukáš Vlček, prezident Inženýrské akademie ČR Vojtěch Petráček, hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan i rektor ZČU Miroslav Lávička, podle něhož má univerzita povinnost aktivně vstupovat do veřejných debat o technologiích: „Energetika už dávno není pouze technickou disciplínou – její dopady zasahují do ekonomiky, bezpečnosti i klimatu. Na ZČU se chceme na jejím aktuálním rozvoji významně podílet a připravovat odborníky, kteří jsou pro celý sektor nezbytní. V této oblasti máme jako multioborová univerzita nezpochybnitelnou tradici, historii a zkušenosti,“ uzavřel rektor.
Kompletní program jaderných dnů je k dispozici zde.
Komentáře