WNE 2025 – Česká stopa 3: Technologie, které propojují data, infrastrukturu a bezpečnost

Česká účast na World Nuclear Exhibition 2025 v Paříži je mimo jiné o inovacích, technické preciznosti a mezinárodní spolupráci. V třetím díle seriálu se zaměříme na firmy, které propojují jadernou energetiku s digitalizací, infrastrukturou, kabelovými systémy a projektovým inženýrstvím.
Ve dnech 4. - 6. listopadu 2025 se v Paříži uskuteční World Nuclear Exhibition (WNE), největší světová přehlídka jaderného průmyslu. Česká republika zde bude mít silné zastoupení, a to díky firmám, které přinášejí nejen technické know-how, ale i schopnost reagovat na aktuální výzvy v oblasti energetiky, infrastruktury a digitalizace.
Přístup našich vystavovatelů ukazuje, že český jaderný průmysl není jen o výrobě komponent, ale i o chytrých řešeních, která zajišťují bezpečnost, efektivitu a dlouhodobou udržitelnost.
„Poprvé jsme se zúčastnili v roce 2021 jako návštěvníci a výstava na nás udělala velmi pozitivní dojem, proto když se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo v roce 2023 realizovat Český stánek, přivítali jsme možnost aktivně se zúčastnit jako vystavovatelé. A byli jsme velmi spokojeni, proto jsme využili tuto možnost i v letošním roce,“ říká Josef Běláč, výkonný ředitel a předseda představenstva ALVEL, a.s.
Jeho slova potvrzují, že World Nuclear Exhibition není jen výstavou, ale i strategickým prostorem pro navazování kontaktů, prezentaci know-how a sledování technologických trendů. „I když jsme malou inženýrskou organizací, realizujeme unikátní mezinárodní projekty, a tato výstava je pro nás vhodnou příležitostí se zde přímo setkat se stávajícími partnery a současně prezentovat naši práci a společnost dalším potenciálním partnerům či zákazníkům,“ dodává Josef Běláč.
Představujeme dalších 5 zástupců českého civilního jaderného průmyslu vystavujících na letošní WNE 2025:
dataPartner, s.r.o.
Společnost dataPartner z Českých Budějovic se specializuje na dodávky informačních a řídicích technologií pro průmysl. V jaderném sektoru nabízí systémy pro řízení výroby (MES Patriot), údržby (CMMS/CAFM) a automatizaci. Na WNE 2025 představí svá řešení pro digitalizaci provozu, zvýšení bezpečnosti a efektivity jaderných zařízení.
Energoprojekt Praha, s.r.o.
Divize Energoprojekt Praha je součástí ÚJV Řež a poskytuje komplexní projektové a inženýrské služby pro výstavbu jaderných i klasických energetických zdrojů. Na veletrhu WNE 2025 představí své zkušenosti s technickou koordinací, bezpečnostní dokumentací a podporou provozu elektráren.
INSET, s.r.o.
INSET je česká společnost zaměřená na diagnostiku, průzkumy a monitoring staveb. V jaderném sektoru se podílí na geotechnických a environmentálních průzkumech, měření a monitoringu infrastruktury. Na WNE 2025 představí své technologie pro sběr dat, analýzu a podporu rozhodování v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti.
Kabelovna Kabex, a.s.
Kabex je tradiční výrobce kabelů pro jadernou energetiku. Nabízí ohniodolné kabely, LOCA kabely, hermetické průchodky a další specializované produkty. Na WNE 2025 představí svůj program pro jaderné aplikace, včetně řešení pro bezpečnostní systémy a dlouhodobou odolnost infrastruktury.
Královopolská, a.s.
Královopolská z Brna je výrobce tlakových nádob, výměníků tepla, kolon a dalších zařízení pro jaderný průmysl. Na WNE 2025 představí své výrobní kapacity, zkušenosti s exportem a schopnost dodávat zařízení pro nejnáročnější technologické podmínky.
V dalších dílech seriálu se podíváme na další české vystavovatele, jejich technologie, exportní úspěchy i vize pro budoucnost. WNE 2025 není jen výstava — je to prostor, kde se český jaderný průmysl ukazuje světu.
Nepřehlédněte:
Dynamika inovací a podnikání se promítne také přímo na místě prostřednictvím WNE Startup Programu a jeho vyhrazeného prostoru – Startup Village, který je věnován podnikatelským inovacím v oblasti jaderné energetiky. Startup Village přivítá 30 startupů, z nichž 20 (10 francouzských a 10 mezinárodních) bylo na základě přihlášek vybráno porotou Startup Programu jako nejvíce inovativní pro tento ročník.
Komentáře