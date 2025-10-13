Vysoká pec chrlí po rekonstrukci první tuny surového železa

Vysoká pec číslo 4 (VP4) v Třineckých železárnách opět začala vyrábět surové železo. Rekonstrukce a střední oprava skončila minulé pondělí po poledni po 42denní odstávce procesem zafoukávání. Náklady nepřesáhnou 700 milionů korun.
„Jsme přesvědčeni, že stojíme u historického milníku – pec byla úspěšně opravena a může tak pokračovat v provozu i v následujících desetiletích, a to v souladu s Green Dealem a nejpřísnějšími environmentálními standardy. Děláme vše pro to, abychom zachovali ucelený proces výroby oceli. Věříme zároveň, že nová vláda otevře prostor pro nové možnosti a dialog, a to jak o cenách elektrické energie, tak o budoucím postavení a investici do elektrické obloukové pece,“ řekl generální ředitel TŽ Roman Heide.
Akce proběhla v rekordním čase. 42 dnů je o třetinu kratší čas, než je běžný standard. Pec třinečtí hutníci odstavili po téměř nepřetržitém provozu po 20 letech. Zásadní byla rekonstrukce nejvíce opotřebené části žárovzdorných vyzdívek v oblasti nístěje ve spodní části pece. „Hybridní renovace nístěje se v Třinci uskutečnila poprvé. Jedná se o kombinaci původních a nových uhlíkových bloků a dorovnání vnitřního průměru litým žárobetonem,“ upřesnil investiční ředitel Daniel Heczko.
Opravou prošly i další klíčové technologické celky. Nový je například centrální předehřev vzduchu a plynu, které vede od ohřívačů větrů k vysoké peci horký vítr o teplotě až 1 230 stupňů Celsia. Výměnu potrubí plynovodu pracovníci zvládli díky jednomu z největších jeřábů, které jsou v České republice k dispozici. Nové je také chlazení, vodní hospodářství, rozvody, skipové i pásové zavážení surovin, ale také řídicí systémy, datové sítě, analyzátory plynu a mnoho dalších zařízení. Rekonstrukce a oprava si vyžádala natažení přes 50 km nové kabeláže.
„O náročnosti opravy svědčí fakt, že na ní pracovalo na 30 dodavatelských firem. Během akce se někdy za 24 hodin na místě vystřídalo i 500 lidí. Chlapi pracovali ve výškách od minus 8 až po 84 metrů. Práce se proto musely velmi detailně připravit i s ohledem na nedostatek prostoru v okolí zařízení,“ doplnil výrobní ředitel Tomáš Gajdzica.
Výrobu surového železa na obou vysokých pecích v Třineckých železárnách, které jsou poslední funkční pece v České republice, zajišťuje zhruba 120 pracovníků samotného provozu a dalších 60 z oblasti strojní údržby, techniků a elektroúdržby. Pec s označením 4, která prošla opravou a rekonstrukcí, je v provozu od roku 1923. Její objem je 1 373 m3, denně vyrobí 3 200 tun surového železa. Za více než stoletou historii vydala přes 55 milionu tun surového železa.
