Veolia vydala ESG report 2024. Klíčové jsou investice do dekarbonizace a rozvoj cirkulární ekonomiky

Veolia zveřejnila ESG report za rok 2024, který potvrzuje rychlé tempo ekologické transformace. Dokument shrnuje hlavní kroky společnosti v dekarbonizaci, cirkulární ekonomice a vodním hospodářství a ukazuje, jak se mění energetická a vodárenská infrastruktura v Česku.
Rychlejší ústup od uhlí a miliardové investice do dekarbonizace
Jedním z klíčových témat reportu je pokračující dekarbonizace. Veolia plánuje do roku 2030 zcela ukončit spalování uhlí ve svých českých provozech, což znamená rozsáhlou modernizaci teplárenských zařízení napříč republikou. Mezi nejbližší projekty patří transformace tepláren v Karviné, Krnově, Olomouci a Ostravě. Důležitým milníkem roku 2024 bylo ukončení spalování uhlí v Elektrárně Kolín, která přešla na biomasu. Veolia uvádí, že do dekarbonizace a ekologické transformace českých provozů plánuje investice až do výše 20 miliard Kč.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře