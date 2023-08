V Luhačovicích se letos střetnou stoupenci i odpůrci zálohování

Tradice mezinárodního kongresu Odpady Luhačovice je v tomto malebném lázeňském městečku dlouhá. V České republice zřejmě podobnou akci nenajdeme, protože se koná již od roku 1993. Letos v září proběhne již 31. ročník.

Koncepčně je kongres postaven na společné výměně názorů mezi odbornými odpadářskými společnostmi, ať už dodavatelů technologií nebo svozových firem a zástupci státní správy, samosprávy, magistrátů, krajů i vysokých škol a neziskových organizací. Stručně řečeno je to výměna nabídek firem pro města a poptávky měst a obcí na svozové firmy a dodavatele odpadářských technologií.

„Právě ona výměna názorů na problematiku odpadů, požadavky měst a činnost svozových a dodavatelských firem odpadových služeb je to nejcennější. Je nutné, aby si obě strany naslouchaly a získávaly potřebné informace,“ říká pořadatel a zakladatel tradice kongresu Josef Gabryš a pokračuje: „Tato výměna názorů firem z oboru a požadavky měst a obcí je nenahraditelná a nelze ji nají třeba na internetu. Města a obce chtějí vědět, znát či poznávat ty nejlepší firmy v oboru odpadů a firmy chtějí vědět, proč musí kolikrát splnit podmínky výběrových řízení, které jsou na první pohled nestandardní, ale města a obce již po cca 30 letech už ví, proč takové podmínky požadují.“

Pozice kongresu v Luhačovicích je mimořádná v tom, že se letos koná již po jednatřicáté, takže je nejdéle konající se mezinárodní kongres v ČR. V letech před pandemií Covide 19 byla návštěvnost 300-400 účastníků. V době po pandemii se situace vrací zpět na původní čísla. „Hosté jezdí i po Covidu a to i přes to, že co se týká informací, má kongres velkou konkurenci v podobě internetu. Ten ale nemůže nahradit osobní setkání a živou výměnu názorů. Rovněž doprovodný program byl, je a bude na vysoké odborné úrovni,“ říká Josef Gabryš.

Letošní témata jsou jak pro města, tak i pro obce skutečně velmi aktuální. „Probírat se bude zavádění nového systém energetického využití odpadů TAP, ale i další možnosti zpracování směsného odpadu ve vazbě na uzavírání skládek v roce 2026. Zazní i téma možnosti zpracování kalů a zejména jak dál v dalších možnostech využití odpadů při bohužel velmi nepovedené vyhlášce č. 169/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem ze dne 8. června 2023, která je pro malé a střední firmy v odpadech zcela nevyhovující a přestože její vydání trvalo velmi mnoho let, tak zcela zbytečně neumožňuje využití potenciálu kompostáren, svozových firem na využití odpadů pro výrobu tepla a elektřiny,“ upozorňuje Josef Gabryš.

Kongres se bude věnovat také problematice zálohování PET lahví a plechovek. „Posledních cca 20 let jsme slyšeli zde na kongresu i všude jinde, jaký nesmysl je zavádět zálohování. Zazněly hlasy, které poukazovaly na ochromení stávajícího systému třídění odpadu, že zálohování provozují pouze severské země, a že ani na Slovensku ho nechtějí. Přešla nějaká doba a ejhle, na Slovensku už zálohují druhým rokem, postupně vychytávají počáteční problémy a zálohování PET lahví a plechovek je přínos. MŽP vyhlásilo, že připravuje zákon o zálohování s účinností od r oku 2025 a teď jde o to, abychom se i v ČR poučili z chyb na Slovensku a zálohování bylo přínosem stejně, jako začíná být v EU,“ představil svůj názor na věc Josef Gabryš.

Přednášku o skutečném množství zálohovaného materiálu a mechanismu zálohování přijede přednést generální ředitel systému zálohování na Slovensku, přijedou významné firmy z ČR – Mattoni, Kofola, Coca- cola, Plzeňský prazdroj. „Věříme že přijmou pozvaní i zástupci EKO-KOMu a obohatí vysoce odbornou a reprezentativně složenou panelovou diskuzi, kde budou účastni i zástupci krajských úřadů a magistrátů měst a vedení obcí,“ doufá Josef Gabryš a dodává: „Po dni přednášek se tedy můžeme těšit na panelovou diskuzi, která poprvé živě proti sobě postaví stoupence i odpůrce zálohování. Výsledky budou publikovány v odborných médiích.“

Kongres bude i letos doprovázet výstava, kde si hosté můžou prohlédnout nový automat na zálohování PET lahví a plechovek, dále výrobky firem Mattoni, Kofola, Coca-cola, Plzeňský prazdroj. Nouze nebude ani o novou svozovou techniku z Itálie a i jiné novinky v OH.

Jako každoročně se všichni účastníci kongresu potkají s V.I.P. hosty a i letos jsou pozvaní „veteráni“ českého odpadového hospodářství. „Nejen V.I.P. hosté a veteráni, ale každý, kdo přijede a bude mít zájem, může zhlédnout atraktivní odbornou exkurzi ve sklárnách Strání, kam již několik let svážíme odpad a kde si mohou prohlédnout provoz. Zde si budou moci zájemci dokonce zakoupit i designované sklo v podnikové prodejně,“ uzavírá Josef Gabryš.