Umělá inteligence se vyjádřila k hrozícímu klimatickému kolapsu

Problematika zvyšujících se hodnot emisí skleníkových plynů na planetě, svázaných s rekordními růsty teplot, se stává silně znepokojujícím jevem (viz obrázek emisí ze zprávy OSN). Někteří experti hovoří o hrozícím kolapsu planety.

V letošním roce bylo po celém světě podáno 2400 žalob za porušení lidských práv v důsledku neschopnosti států řešit zhoršující se klimatickou krizi, což představuje porušení lidských práv. Navrhuje se ustavit při OSN Mezinárodní klimatický tribunál.

Mezinárodní energetická agentura (EIA) zveřejnila koncem října výroční zprávu o světovém energetickém výhledu do roku 2050. Konstatuje, že energetická transformace v některých oblastech postupuje, avšak k dosažení cílů je to tempo nedostačené. Letos se zvýší kapacity obnovitelné energie o 500 GW a každé páté nově prodané auto bude elektrické, avšak do roku 2050 by se měl podíl solární a větrné energie na celkové spotřebě zvýšit podstatně více – na 54 - 72 %.

Více než 80 % energie stále získáváme z fosilních paliv. Spotřeba energií neustále roste, ročně průměrně o 2,3 %. Při pokračování tohoto trendu by se oceány oteplovaly i z odpadního tepla.

Někteří vědci tvrdí, že cíl Pařížské klimatické dohody, omezit do roku 2050 globální oteplování o max. 1,5 stupně Celsia, selhává a nebude s největší pravděpodobností splněn. OSN varuje, že dosavadní opatření v oblasti ochrany klimatu jsou stále nedostatečná. Cíle přislíbené v současnosti by vedly do roku 2030 ke snížení emisí skleníkových plynů o 2 % proti roku 2019. Pro dosažení cílů 195 zemí OSN by měl pokles činit 43 %. Svět musí urychleně přestat dotovat fosilní paliva, jako jsou uhlí, plyn a ropa.

Americká vláda vydala v polovině listopadu první část páté zprávy o hodnocení klimatu, ve které konstatuje, že USA se oteplují rychleji než většina zbytku planety. Zpráva předpovídá do roku 2050 nárůst hladiny moří o 0,3 metru. Konstatuje, že Antarktida se otepluje 4krát rychleji než zbytek planety. Letos se průměrná teplota zvýšila o 4 stupně Celsia.

Očekávají, že limit globální limit oteplení o 1,5 stupně Celsia bude pokořen koncem tohoto desetiletí a vkládají naděje do jednání COP 28 koncem tohoto měsíce v Dubaji.

K problematice vydalo koncem listopadu OSN 108stránkovou zprávu o emisích s podtitulem Zlomený rekord s připomenutím, že celosvětové emise nadále rostou i navzdory mezinárodním dohodám a vzestupu výroby obnovitelných energií – viz obrázek z této zprávy. Omezení nárustu teploty do roku 2050 o 1,5 stupně Celsia je jen vzdálenou vzpomínkou a zabránit růstu o 2 stupně Celsia se zdá být fantazií. Varují před možným oteplením až o 3 stupně Celsia.