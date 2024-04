Recykluji, neskládkuji již po sedmé

První jarní den letošního roku proběhl v plzeňské Techtower další ročník již tradiční konference Recykluji, neskládkuji. Letos v novém a velmi zajímavém, diskusním hávu.

Hlavní pořadatel a organizátor konference, společnost INFINITY ACADEMY v čele s Petrou Kaldovou, letos nabídli účastníkům zajímavý formát diskuzí. Prostřednictvím 6 diskuzních stolů, tedy 6 tematických okruhů, mohli v uvolněné atmosféře předávat účastníci své zkušenosti a zároveň obohacovat své znalosti od jiných. Nosným pilířem témat byly samozřejmě stavební a demoliční odpady, jejich recyklace a využívání.

6 diskuzních kroužků, 6 skupin po cca 10 diskutujících rotovalo po zhruba 50 minutách od stolu ke stolu. Účastníci získávali informace například o předdemoličním auditu, bezodpadové stavbě, o tom, jak to chodí s odpady v obcích, na co si dát pozor, aby se subjekt vyhnul pokutám a jak to vypadá v oblasti využívání stavebních recyklátů.

V rámci konference byly již tradičně vyhlášeny výsledky soutěže a předány ceny za přínos recyklaci SDO v Plzeňském kraji, který převzal nad akcí záštitu. Společnost AZS RECYKLACE ODPADU tady provozuje 6 recyklačních center a nejvíce recyklaci SDO podpořily tyto subjekty:

RC Blovice LM betonárka s. r. o., ocenění převzal Lukáš Martínek 557 tun za rok

RC Domažlice společnost HENSTAV s. r. o., oceněna za 2910 tun za rok

RC Valcha FK Bau, a. s., certifikát a dar ve formě dárkovcého koše za 3691 tun za rok

RC Stříbro Cortusa Group s. r. o., paní Hyšková převzala certifikát za 2207 tun za rok

RC Zavlekov Rumpold-P oceněn v klatovském okrese za 1732 tun za rok

RC Tachov firma Miloslav Altmann, prostřednictvím bratra za 2381 tun za rok

Top celkem (ze všech středisek dohromady) získala společnost Cortusa Group s. r. o., která celkově odebrala 5.395 tun recyklovaného kameniva za rok 2023.

Tento zajímavý formát se setkal s velmi příznivým ohlasem již v samotný den konference a mohl by se stát tradičním. Toto velmi efektivní a intenzivní předávání informací by mohlo do budoucna oslovit i jiné konference a nemusí jít jen o akce na téma stavebního a demoličního odpadu.

Fotogalerie: