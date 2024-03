Sdružení obcí se pozastavuje nad tím, že by ohledně zálohování bylo rozhodnuto

Sdružení místních samospráv ČR se obrátilo na ministra životního prostředí, aby vysvětlil informace o povinném zálohování nápojových obalů.

Obavy obcí

V pořadu Události v regionech Ostrava odvysílala Česká televize 12. března reportáž o tom, že obce nechtějí systém zálohování PET lahví a plechovek. V reportáži zaznělo, že proti povinnému zálohování se postavily obce na Jablunkovsku, které poslaly nesouhlasný dopis na Ministerstvo životního prostředí. Mají strach z toho, že se vinou zálohování v obcích zvýší doprava a logistika bude kvůli vratným lahvím a plechovkám složitější.

Ministerstvo v připravovaném zákoně plánuje, že pro obchody nad 50 m² bude sběr nápojových obalů povinný, čehož se prodejny v menších obcích obávají. „Čelily by dalšímu úbytku zákazníků, kteří by kvůli vracení zálohovaných obalů museli volit cestu do velkých prodejen ve městech,“ uvádí Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) v tiskové zprávě.

Česká televize v reportáži dále uvedla, že: „Ministerstvo reagovalo sdělením, že o povinném zálohování je již rozhodnuto.“ Právě prohlášení, že je v záležitosti zálohování rozhodnuto, překvapilo Sdružení místních samospráv, které poukázalo na fakt, že k návrhu na zavedení systému povinného zálohování nápojových obalů doposud neproběhlo vypořádání připomínek.

Návrh novely obalového zákona, která zálohování zavádí, byl do meziresortního připomínkového řízení předložen letos v lednu a sešlo se k němu velké množství připomínek.

„K rozhodnutí o této věci navíc není kompetentní ministerstvo, ale pouze Parlament ČR, který již povinné zálohování v roce 2020 jednoznačně odmítl s tím, že pokud výrobci chtějí zálohovat, mohou to dělat v dobrovolném systému,“ doplňuje SMS ČR.

Sdružení se proto v dopise obrátilo na ministra Hladíka, aby vysvětlil, v jaké fázi se nachází vypořádávání jednotlivých připomínek.

Měli bychom řešit jiné věci

SMS ČR, které sdružuje 2 430 obcí, se zavedením systému povinného zálohování nesouhlasí a dlouhodobě upozorňujeme na řadu jeho nedostatků. „Jsme přesvědčeni, že v konečném důsledku půjde o poškození zavedeného a fungujícího systému třídění odpadů i nepříjemnou komplikaci pro běžné občany, kteří patří ve třídění odpadů v evropském srovnání k samotné špičce. Nejcennější na stávajícím systému je důvěra lidí v něj a ochota lidí třídit odpady dobrovolně,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Jedním z argumentů proti zálohování je hustá sběrná síť s barvenými kontejnery, do kterých obce v minulosti investovaly značné finanční prostředky, a díky kterým se dnes vytřídí přibližně osm PET lahví z deseti. Podle sdružení je sice nutné systém nadále rozvíjet, ale není možné se zaměřit pouze na dvě obalové komodity. Obce a města musí splnit vysoké cíle třídění u všech komunálních odpadů.

„Česká republika potřebuje v oblasti odpadového hospodářství řešit jiné palčivé otázky, jako je například zajištění dostatečných kapacit pro zpracování vytříděných odpadů. Místo povinného zálohování podporujeme posílení stávajícího a dobře fungujícího systému třídění a svozu všech separovatelných odpadů a systémovou podporu recyklace všech komunálních odpadů,“ dodává Olšáková.