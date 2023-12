TOP 10 nejčtenějších článků o energetice v roce 2023

Po odpadech a vodě jsou na řadě energie. Které články z oblasti energetiky se v letošním roce dostaly do žebříčku deseti nejčtenějších?

Evropská komise schválila český režim ve výši přibližně 800 milionů eur (19 miliard Kč) na podporu podniků zasažených růstem nákladů na energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině.

V souladu s energetickým zákonem (§ 17e) zveřejňuje ERÚ návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2024.

Odborník na atmosférické dopady metanu analyzoval produkci skleníkových plynů během vývozu zkapalněného zemního plynu do Evropy a Asie. Čísla, která v analýze prezentuje, jsou ohromující.

Takové jsou alespoň závěry studie amerického think-tanku Manhattan Institute, která označila vládní snahy o dotování elektromobilů za zpátečnické a chybné. Elektrifikace vozidel totiž nemusí vést ke snížení emisí CO2, hrozí ovšem, že bude mít obrovské ekonomické a sociální dopady.

Bývalý vysoce postavený představitel Unie šokoval svými výroky, když v rozhovoru bagatelizoval potenciální ztrátu evropského těžkého průmyslu a naznačil, že by se mělo vyrábět v mimoevropských zemích, pokud to vychází levněji.

V roce 2022 byla v Číně povolena výstavba nejvíce nových nových uhelných elektráren od roku 2015. Vyplývá to ze zprávy organizací, které monitorují projekty fosilních paliv a obnovitelných zdrojů energie po celém světě. Čínské projekty postupují nadprůměrnou rychlostí kvůli obávám z nedostatku energie.

V Německu jich je již přes 80. Řeč je o instalacích modulových bioplynek v obcích a zemědělských výrobách. Dalo by se říci, že modulová bioplynová stanice dokáže obci či zemědělci vyřešit více problémů najednou.

Asie není vůbec přesvědčena o tom, že je možné zavést obnovitelné zdroje energie dostatečně rychle, levně a v takovém měřítku, aby dokázaly vytlačit fosilní paliva z asijského energetického mixu. A podle toho se také chová.

O výhodách modulárních bioplynových stanic jsme již psali. Nyní se podíváme na to, jak vlastně technologie funguje, co potřebuje na vstupu, jak se nakládá s výstupy a co ke své činnosti MBPS potřebuje. Z toho také vyplyne, kde je její využití ideální.

Energie za poslední roky raketově zdražily, proto domácnosti hledají způsoby, jak ušetřit. Jednou z možností je pořízení střešní fotovoltaiky. Vypočítali jsme, jakou má taková investice návratnost.

Dočetli jste až sem? Máme pro vás dalších deset nejčtenějších článků o energetice:

11. Lex OZE II se zpožďuje

12. Nejmodernější bioplynová stanice v ČR se chystá do ostrého provozu

13. Velký teplárenský projekt skupiny Veolia získal ocenění

14. Veolia připravuje pilotní projekt výroby vodíku v Moravskoslezském kraji

15. Česko nadále zůstává exportní zemí, která elektřinu vyváží, to se ale může začít rychle měnit

16. Spotřeba elektřiny celosvětově roste. Motory z FEKT VUT dokáží uspořit až 20 % energie

17. ERÚ představuje změny v tarifech pro hladiny vysokého a velmi vysokého napětí

18. Fotovoltaiku můžete instalovat i na starší dům. Na co je potřeba dát si pozor?

19. Mirek Topolánek: Pokud se geopolitická situace přiostří, dál budeme pálit úplně všechno

20. Emisní faktor CO2 z výroby elektřiny za léta 2010 - 2022