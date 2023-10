Nejmodernější bioplynová stanice v ČR se chystá do ostrého provozu

Koncem listopadu uvede společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV do ostrého provozu novou moderní bioplynovou stanici. Po ročním zkušebním provozu bude přijímat ročně zhruba 25 tis. tun biologicky rozložitelných odpadů.

Unikátní technologie je nastavena především na přeměnu zbytků potravin, gastroodpadů a i jiných odpadů rostlinného i živočišného původu na energetickou surovinu, konkrétně zelený biometan. Ten bude využíván jako pohon aut svážejících odpady a také pohon autobusů MHD.

Podíl bioodpadu z celkového komunálního odpadu v ČR činí téměř 36%. V černých popelnicích končí téměř 1,1 mil. tun biologicky rozložitelného odpadu. Každý obyvatel ročně vyprodukuje více jak 104 kg bioodpadu. Do něho spadá zahradní odpad, kuchyňský odpad, zbytky jídel či prošlé potraviny. Jen z kuchyňského bioodpadu, který z celkové části tvoří přibližně 415 tis. tun, se může v bioplynové stanici vyrobit až 62 mil. m³ biometanu. Odpovídá to průměrné spotřebě 75 tis. domácností. Moderní mladoboleslavská bioplynová stanice s roční kapacitou 25 tis. tun přijímaných biologicky rozložitelných odpadů, dokáže vyprodukovat až5 mil. m3 bioplynu. Ten by mohl v České republice do roku 2030 nahradit 10 až 15 % spotřeby zemního plynu pro vytápění i silniční dopravu.

„Jsem velice rád, že je to právě skupina společností COMPAG, která na českém trhu strategicky naplňuje tímto projektem cíle EU na využívání odpadů a cirkulární ekonomiky,“ říká Radek Lizec, jednatel společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o.

Tento „zelený“ projekt je opravdu velmi důležitý pro budoucnost životního prostředí. Tím, že se bude v dopravě více využívat biometan, se uspoří se nejen produkce emisí CO2, ale dojde i k snížení jiných provozních parametrů, jako je hlučnost či náklady na celkový provoz. „Jsme velice pyšní na tento projekt i v návaznosti na využití vyrobeného biometanu v naší městské hromadné dopravě. Odpad, který vzniká z produkce odpadů domácností občanů města Mladá Boleslav, najde další využití“, řekl Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav.„Flotila autobusů na bioCNG postupně zcela nahradí veškerou techniku s pohonem na fosilní paliva. Zpracovávat se budou i přebytky biometanu. Ty se vtlačí do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn, čímž jako obnovitelný zdroj energie přispějí k omezení produkce emisí CO2“, uzavřel Radek Lizec.