RECETOX: Chraňme děti před škodlivou chemií

„Až 90 % rizik onemocnění je spojeno s naším životním prostředím a tyto environmentální rizikové faktory jsou z velké části preventabilní, zůstávají však z velké části neměřené a nedostatečně regulované,“ vysvětlila Martine Vrijheid, koordinátorka výzkumného projektu ATHLETE a vedoucí programu Životní prostředí a zdraví ISGlobal na vědeckém briefingu v Evropském parlamentu 13. května 2025.

Vědci zapojeni do projektu ATHLETE z celé Evropy přijeli do Bruselu, aby informovali politiky o tom, jak mohou chránit zdraví dětí před chemickými expozicemi. Akce, která představila nejnovější vědecké poznatky z projektu ATHLETE, se zaměřila na to, jak mohou politici EU podpořit boj proti chemickému znečištění.

Environmentální rizika pro zdraví dětí

ATHLETE zkoumá zdravotní účinky mnoha environmentálních rizik a jejich směsí, počínaje nejranějšími fázemi života. Tento výzkumný projekt financovaný EU se zabývá expozomem – všemi fyzickými, chemickými, biologickými a psychosociálními faktory, které mají vliv na zdraví. Nedávná studie ATHLETE zdůraznila, že směsi chemikálií, jako jsou PFAS, jsou spojeny se zvýšeným rizikem metabolického syndromu u dětí. Metabolický syndrom zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu. "Děti potřebují lepší ochranu před směsmi chemického znečištění, protože environmentální rizika představují během vývoje větší riziko," říká Martine Vrijheid. Především, děti z nižších ekonomických vrstev jsou obzvláště zranitelné vůči směsím chemických látek.

Podle Remyho Slamy, vedoucího výzkumníka v Inserm, jsou některé environmentální faktory pravděpodobnější příčinou onemocnění u dětí. Práce jeho týmu a ANSES ukazuje, že perzistentní organické znečišťující látky, teplota a chemikálie PFAS jsou spojeny s velkým počtem nepříznivých zdravotních následků u dětí.

Regulace chemikálií pro lepší ochranu zdraví dětí

Podle Claire Philippat, výzkumnice v Inserm, může snížení hladin škodlivých chemikálií rychle a významně zlepšit zdraví dětí. Její tým provedl intervenční studii se zaměřením na chemikálie, které jsou známými endokrinními disruptory, jako jsou bisfenoly, parabeny a ftaláty, ve které požádali ženy, aby odstranily nebo nahradily své osobní hygienické a kosmetické produkty obsahující tyto látky. Předběžné výsledky ukazují, že takové změny významně snížily hladiny chemikálií v moči, což potvrzuje, že odstranění těchto chemikálií z spotřebitelských produktů může mít skutečný dopad.

Podle Remyho není regulace těchto chemikálií jednoduchým úkolem a zdůrazňuje potřebu regulací zaměřených na širokou škálu potenciálně škodlivých chemikálií. Doporučuje opustit od regulace po jednotlivých sloučeninách a často sektorově specifické regulace, a řešit skupiny chemikálií současně napříč více sektory. „Pokud by měla být revidována regulace chemikálií REACH, mělo by se to udělat tak, aby jakmile je látka identifikována jako "very high concern", bylo uděláno vše pro její odstranění z trhu,“ říká.

Regulace podle expozomu

Podle Génona Jensena, výkonného ředitele HEAL, je více než dost důkazů k jednání: „Důsledky těchto chemických expozic mohou trvat celý život.“ Revize regulace chemikálií REACH zaměřená na zdraví, zastavení používání PFAS a omezení skupin chemikálií v rámci Chemické strategie pro udržitelnost poskytují příležitosti k lepší ochraně zdraví dětí, říká Genon, spolu se zahrnutím ustanovení o nulovém znečištění do víceletého finančního rámce Evropské unie. „Jak můžeme být konkurenceschopní, pokud nemáme zdravou populaci?“ říká.

Podle Martine Vrijheid je přístup expozomu důležitý pro pochopení našeho zdraví: „Evropští politici musí investovat do evropské iniciativy lidského expozomu, která zahrnuje vytvoření celoevropské kohorty expozomu s 10 miliony lidí,“ vysvětluje. Poslanec Evropského parlamentu Christophe Clergeau S&D je připraven tuto výzvu přijmout: „Jako poslanec Evropského parlamentu, který se zavázal k ochraně životního prostředí a zdraví, bych chtěl expozom na evropské úrovni vysoce prioritizovat.“