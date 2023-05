Lex OZE II se zpožďuje

Novela Energetického zákona nabírá zpoždění. Jedná se o jeden z dalších dílčích návrhů novelizace, tzv. Lex OZE II, který se věnuje komunitní energetice, zranitelným zákazníkům, elektroenergetickému datovému centru a dalším tématům.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) sdílení energie a komunitní energetiku podporuje. Je to bezpochyby jeden z nástrojů, jak pomáhat rozvoji OZE, který v České republice potřebujeme. Z pozice oficiálního připomínkového místa jsme ale upozornili, že pro skutečný rozvoj OZE a komunitní energetiky je potřeba předložit kvalitní návrh energetického zákona s jasnými vazbami a dopady na všechny účastníky trhu. To ale návrh vložený do meziresortního připomínkového řízení nebyl.

„Svaz komunitní energetiku a její rozvoj podporuje. Naším cílem není tuto oblast brzdit, upozorňovali jsme ale na často zcela základní chyby a nedostatky v prvním návrhu zákona. Brzdou komunitní energetiky je zpracování a předložení návrhu zákona ve velmi nízké kvalitě. Samotná Legislativní rada vlády vydala v dubnu k novele velmi negativní stanovisko, nedoporučila vládě v současné podobě zákon schválit a vrátila ho k přepracování. Tím potvrdila, že připomínky odborníků a připomínkových míst včetně Svazu byly relevantní."

K návrhu zákona měl SP ČR několik desítek zásadních připomínek, včetně upozornění na zcela základní věcné chyby. Zákon byl vypořádáván několik týdnů, přesto se předkladateli Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) nepodařilo vyřešit všechny připomínky.

V průběhu MPŘ se podařilo odstranit některé nedostatky návrhu – např. problematika Elektroenergetického datového centra, úprava definice plynů, byly provedeny dílčí úpravy, které zlepší podmínky podnikání v energetice. Některé nevyřešené body a nejasnosti však v návrhu zůstávají, konkrétně ochrana zákazníka při sdílení, povinnosti energetických společenství, cena dodávky při stavu nouze, oblast uskladňování plynu.