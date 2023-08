Komise schválila český režim ve výši 800 milionů eur na podporu podniků, které se potýkají se zvýšenými náklady na energie

Evropská komise schválila český režim ve výši přibližně 800 milionů eur (19 miliard Kč) na podporu podniků zasažených růstem nákladů na energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině.

Režim byl schválen v rámci dočasného krizového a transformačního rámce státní podpory, který Komise přijala 9. března 2023 na podporu opatření v odvětvích, která jsou klíčová k urychlení ekologické transformace a snížení závislosti na palivech. Novým rámcem se mění a z části prodlužuje dočasný krizový rámec přijatý 23. března 2022, díky němuž mohou členské státy podpořit své hospodářství během panující geopolitické krize. Původní rámec byl pozměněn již 20. července 2022 a 28. října 2022.

Opatření Česka

Česko v rámci dočasného krizového a transformačního rámce oznámilo Komisi režim ve výši přibližně 800 milionů eur (19 miliard Kč) na podporu podniků postižených zvýšenými náklady na energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině.

Tuto pomoc mohou získat velké podniky ve všech odvětvích. Podpora v rámci režimu bude mít podobu přímých grantů na pokrytí dodatečných nákladů způsobených mimořádným nárůstem cen zemního plynu a elektřiny ve způsobilém období, od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, ve srovnání s obdobím od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Příjemci získají nárok na podporu, jakmile tržní ceny zemního plynu a elektřiny překročí maximální ceny stanovené v režimu (přibližně 210 eur/MWh (5 000 Kč/MWh) za zemní plyn a 105 eur/MWh (2 500 Kč/MWh) za elektřinu). S podmínkou uplatnění maximálních částek podpory stanovených v dočasném krizovém a přechodném rámci bude výše podpory odpovídat rozdílu mezi zastropovanými cenami stanovenými v režimu a tržními cenami v roce 2023.

Způsobilým příjemcům bude podpora poskytována prostřednictvím dodavatelů energie, kteří budou muset prodávat zemní plyn a elektřinu za maximální cenu stanovenou v režimu. Tu jim však bude Česko následně plně kompenzovat.

Komise shledala, že režim předložený Českem splňuje podmínky stanovené v dočasném krizovém a transformačním rámci. Celková podpora na příjemce konkrétně nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů, přičemž maximálně může činit 4 miliony eur. Příjemci mohou obdržet další podporu, nejvýše 40 % způsobilých nákladů, až do výše 100 milionů eur.

Energeticky náročné podniky mohou získat podporu až do výše 65 % způsobilých nákladů, nejvíce však 50 milionů eur. Energeticky náročné podniky působící v obzvláště zasažených odvětvích budou mít nárok na podporu až do 80 % způsobilých nákladů, přičemž maximální strop podpory bude činit 150 milionů eur. Podpora bude poskytována do 31. prosince 2023.

Komise dospěla k závěru, že český režim je nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážného narušení hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném krizovém a transformačním rámci.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro poskytování státní podpory Komise uvedené opatření podpory schválila.