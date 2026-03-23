Tisíce projektů zlepšily přístup k vodě i v České republice

V neděli 22. března celosvětově slavíme Světový den vody. Voda je náš nejcennější přírodní zdroj a k jeho ochraně přispívají i mnohé projekty, které vznikly díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí ČR. Voda se objevuje v rozmanitých podobách a člověk se s ní dostává každodenně do kontaktu. I projekty podpořené prostřednictvím SFŽP ČR se vodou zabývají ze všech možných úhlů.
Ať už jde o vodohospodářské stavby a zařízení, zachytávání dešťové vody, zadržování vody v krajině, úpravy a revitalizace potoků, řek, rybníků a jiných vodních ploch, tvorba a údržba tůní, mokřadů a další opatření v krajině. Velká pozornost směřuje zejména na čištění odpadních vod, ať už se jedná o výstavbu a modernizaci čistíren, nové kanalizace nebo budování infrastruktury pro pitnou vodu jako jsou úpravny vody, vodovody či vrty, které zajišťují lidem kvalitní pitnou vodu. A s vodou souvisí i protipovodňová opatření, která chrání lidi a majetek před velkou vodou a přívalovými srážkami.
Desítky miliard z evropských i národních zdrojů
Do vodních projektů šly za poslední roky miliardy korun z evropských i národních dotačních programů. Jen od roku 2021 byla z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP) podpořena realizace více než 350 vodohospodářských infrastrukturní projektů částkou ve výši 13 miliard Kč. Tyto prostředky umožnily stavbu téměř tisíce kilometrů kanalizačních stok, podpořily zvýšení kapacity v intenzifikovaných nebo nových čistírnách odpadních vod na téměř 350 tisíc ekvivalentních obyvatel. Vzniklo také více než šest set kilometrů nových vodovodních přivaděčů a sítí pro a zlepšily zásobování vodou pomocí nových nebo modernizovaných úpraven vod pro dalších dvě stě tisíc obyvatel. Další více téměř 4 miliardy pomohly uskutečnit přes 300 projektů zlepšující hospodaření s dešťovou a podporující vsakování vody do půdy.
Do vodní infrastruktury a efektivnějšího využívání srážkové vody mířily hojně finance i z národních zdrojů. Za posledních pět let získalo přímou dotační pomoc v celkové výši přes 11 miliard korun na sedm set nových projektů. Další dvě miliardy pomohly řešit problematiku přístupu pitné vodě a čištění formou zvýhodněných půjček. Z velké části se jednalo o čistírny, kanalizace, vodovody, úpravny vod a další investičně nákladné projekty, které by povětšinou obce a vodohospodáři nebyli schopni utáhnout z vlastních rozpočtů. Podtrženo sečteno, od roku 2021 investoval rezort životního prostředí prostřednictvím SFŽP ČR přes 30 miliard do projektů zlepšující kvalitu a zajišťující dostatek vody pro obyvatele ČR.
Rychlá povodňová pomoc obcím i domácnostem
Vodní živel však může napáchat i mnoho škody. V září roku 2024 zasáhly Česko rozsáhlé povodně, které patřily mezi ty nejničivější v historii země. Do pomoci na likvidaci škod se rychle zapojil i Státní fond životního prostředí ČR, který dokázal velmi rychle distribuovat vládou vyčleněnou miliardovou pomoc. Obratem připravil výzvu na pomoc zasaženým obcím na obnovu vodohospodářské infrastruktury, aby obce měly velmi rychle peníze na svých účtech. Ty využily na obnovu vyplavených čistíren, zničená potrubí a další nezbytnou infrastrukturu pro fungování domácností. Zálohově SFŽP ČR vyplatil více než 1,3 miliardy korun. Bez okamžité finanční pomoci nezůstaly ani zasažené domácnosti ve vyplavených obcích, radnicemi rozdělované peníze pomohly více než 20 tisícům domácností, celková podpora přesáhla 800 milionů korun.
Podpora pokračuje i v roce 2026
Vodní projekty jsou nezbytné pro zjištění životní úrovně lidí a rozvoj území. Jejich finanční podpora je jednou z priorit napříč celým rezortem životního prostředí. Jaké aktuální možnosti nabízí Státní fond životního prostředí ČR a jaké má otevřené výzvy se zaměřením na vodu? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) je možné získat peníze na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků, které se zaměřují mimo jiné zlepšení zadržování vody v krajině. Do využití vody v budovách motivuje, která podporuje budování technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití. Stále je také možné získat prostředky i na systémy předpovědi a varování před povodněmi a suchem.
Státní fond životního prostředí ČR se aktuálně zaměřuje i na zlepšení čištění odpadních vod v krasových oblastech, které jsou z pohledu ochrany zdrojů vody specifickým prostředím. Ve výzvě 25/2025 je alokována miliarda korun na výstavbu a modernizaci čistíren a kanalizací v obcích, které leží uvnitř nebo v okolí CHKO Český a Moravský kras. Z národních peněz míří podpora na decentralizované řešení čištění odpadních vod v lokalitách, kde z technických nebo ekonomických důvodů není možné budovat centrální čištění. Ve výzvě NPŽP 6/2025 je stále možné získat peníze na soustavy domovních čistíren v oblastech, kde není možnost připojení ke stokové síti zakončené čistírnou. Miliardy korun jsou vyčleněny na přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků ve výzvě 19/2025.
Letošní Světový den vody zaštítěný organizacemi OSN má heslo: „Kde teče voda, roste rovnost“. Tím připomíná, že přístup k bezpečné vodě a hygieně je lidským právem a podmínkou rovnosti. Právě co nejlepší přístup ke kvalitní a čisté vodě zajišťují i projekty podpořené Státním fondem životního prostředí ČR.
