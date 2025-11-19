Technologická agentura ČR předala ceny za aplikovaný výzkum. Absolutní vítěz řešil bezpečnější palivo do jaderných elektráren

Technologická agentura ČR (TA ČR) již po třinácté ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. Celý Den TA ČR 2025 zastřešilo téma Zapomenuté inovace: Svět, jak ho (ne)známe, které poukázalo na skutečnost, s jakou samozřejmostí přistupujeme k již zavedeným inovacím a technologiím.
Ve večerních hodinách pak byly oceněny čtyři špičkové projekty s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství v kategoriích PARTNERSTVÍ, GOVERNANCE, BUSINESS a SPOLEČNOST. O absolutním vítězi hlasovala veřejnost prostřednictvím webu TA ČR spolu s diváky v sále, a stal se jím projekt z kategorie SPOLEČNOST, jehož řešitelé vyvinuli bezpečnější a efektivnější palivo pro jadernou energetiku. Den TA ČR má pokaždé své specifické téma, které odráží aktuální dění ve společnosti či Agentuře. Loni TA ČR prostřednictvím této událostí oslavila své patnáctileté jubileum, pro tento rok bylo zvoleno téma „Zapomenuté inovace: Svět, jak ho (ne)známe“, které poukázalo na to, s jakou jistotou přistupujeme k již zavedeným technologiím a inovacím. „Zamysleli jsme se nad tím, kolik kdysi revolučních nápadů dnes považujeme za samozřejmost.
Elektřina je toho nejlepším příkladem – denně ji využíváme, aniž si uvědomujeme její hodnotu. Pouze díky výzkumu a hledání nových cest máme naději, že o tyto jistoty nepřijdeme,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka k tématu letošního ročníku. Slavnostní galavečer s předáváním Cen TA ČR těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu za uplynulý rok proběhl již tradičně v prostorách historické budovy Národního muzea. Ocenění řešitelé vítězných projektů si domů odnesli originální skleněnou sošku od českého designéra Lukáše Jabůrka.
Ceny TA ČR získávají ty nejkvalitnější projekty aplikovaného výzkumu uplynulého roku. Ocenění má být určitou formou motivace pro udržení a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je ve čtyřech kategoriích – BUSINESS, PARTNERSTVÍ, SPOLEČNOST a GOVERNANCE. O tom, komu poputuje pátá cena Český nápad rozhoduje veřejnost,“ upřesnil Petr Konvalinka. O absolutním vítězi a držiteli ceny Český nápad z dílny společnosti 3Dees rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování na webu TA ČR a diváci v sále. Ti zvolili projekt z kategorie SPOLEČNOST. VÍTĚZNÉ PROJEKTY CEN TA ČR 2025
Kategorie Společnost Bezpečnější a efektivnější palivo pro jadernou energetiku
Řešitelé:
UJP PRAHA a.s.
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Cenu TA ČR v kategorii Společnost získal projekt, který přispívá k bezpečnější a efektivnější jaderné energetice. Jeho cílem bylo vyvinout nový typ jaderného paliva, které lépe obstojí i v krizových situacích. Výzkumníci vyvinuli a otestovali palivo s vysokou hustotou a speciálním ochranným obalem z chromniklové slitiny. Tento materiál zvyšuje odolnost paliva vůči přehřátí, oxidaci i korozi – tedy hlavním rizikům při provozu i v nouzových stavech. Nové palivo má delší životnost, což snižuje náklady na jeho výměnu a celkový provoz jaderných elektráren. Výhodou je také jeho stabilnější chování při změnách výkonu, které jsou běžnou součástí provozu. Díky tomu je možné lépe plánovat chod elektrárny i reagovat na různé situace. Součástí projektu byl také vývoj softwaru, který dokáže přesněji modelovat chování paliva v reálných podmínkách. To je důležité nejen pro výrobce paliva, ale i pro provozovatele elektráren a regulační úřady, které dohlížejí na bezpečnost. Ačkoliv se podobné typy jaderných paliv vyvíjejí i v zahraničí, dostupná data jsou často omezená. Český projekt tak představuje důležitý a otevřený krok kupředu.
Výsledky mohou využít domácí i zahraniční partneři a projekt je tak přínosem nejen pro českou energetiku, ale i pro mezinárodní jadernou komunitu.
Video: https://youtu.be/fbiQmyuCphA
Kategorie Governance Řízené doplňování zásob podzemních vod z deště a sněhu pro období sucha
Řešitelé:
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v. v. i.
Česká geologická služba
Česko se v posledních letech potýká s výraznými dopady sucha, které se projevují i na hladinách podzemních vod. Vítězný projekt v kategorii Governance představuje inovativní řešení této problematiky. Navrhuje zadržet vodu z řek, dešťů nebo tání sněhu a bezpečně ji uložit pod zem do tzv. hydrogeologických kolektorů. Tím se zabrání jejím ztrátám výparem a voda zůstane v krajině k dispozici v době, kdy bude nejvíce potřeba.
Projekt se opírá o dva hlavní pilíře: výzkum metod řízené dotace a vytipování vhodných oblastí pro její zavedení, a sestavení první celostátní mapy zranitelnosti podzemních vod vůči suchu. Důležitou další částí projektu byl výzkum změn množství podzemní vody v době sucha, ve formě tzv. map základního odtoku. Výsledky umožní cíleně použít navrhovaná opatření v oblastech nejvíce ohrožených suchem, zajistit i do budoucna dostatečné zdroje pitné vody pro obyvatelstvo a doplnit i Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině. Projekt představuje zásadní krok k lepšímu a udržitelnému hospodaření s vodou v době pokračující klimatické změny.
Video: https://youtu.be/tdyFBzoFX0w
