Hospodářská komora volá po zjednodušení administrativy v rámci iniciativy Omnibus I

Hospodářská komora ČR se společně s 19 evropskými podnikatelskými asociacemi připojila k iniciativě, která vyzývá evropské politiky ke skutečnému zjednodušení administrativní zátěže firem.
Před hlasováním Evropského parlamentu o balíčku Omnibus I Simplification Package 13. listopadu 2025 apeluje naše koalice na rozhodující orgány, aby návrh přinesl reálné a efektivní zjednodušení pro všechny podniky. Cílem není oslabit environmentální ambice Evropy, ale zajistit, aby požadavky na reportování byly úměrné, nákladově efektivní a zaměřené na podstatné informace. Firmy tak mohou investovat do skutečné dekarbonizace a inovací místo do zbytečné administrativy.
Hospodářská komora upozorňuje, že současná legislativa zatěžuje zejména menší a střední podniky, které tvoří 99 % evropského podnikatelského sektoru, a že nadměrné požadavky ohrožují jejich konkurenceschopnost na globálním trhu. Omnibus tak představuje příležitost sladit udržitelnost s hospodářskou efektivitou a odstranit duplicitní či zbytečné administrativní povinnosti, čímž se zvýší schopnost firem investovat do inovací a růstu.
Více informací o iniciativě a podpořených opatřeních naleznete ZDE.
