Stoupající hladiny moří zvyšují kontaminaci pitné vody arsenem, tvrdí studie

Voda, kterou v Bangladéši pije téměř každý, je kontaminovaná karcinogenním arsenem. Vědci v nové studii zjistili, že klimatická krize celou situaci zhoršuje.

V osmém nejlidnatějším státe světa, Bangladéši, pije drtivá většina obyvatel vodu ze studny. Podle nové studie, zveřejněné ve vědeckém časopise Plos One, se na téměř polovině území Bangladéše objevují ve vodě ze studní koncentrace arsenu, které přesahují bezpečnostní hranici stanovenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Arsen se přirozeně vyskytuje v zemské kůře a do vody se nejčastěji dostává vymýváním a zvětráváním z hornin, z odpadních vod nebo atmosférickou depozicí. Vědecký tým přišel na to, že vzestup mořské hladiny dokáže zvýšit i mírné hladiny arsenu, a to kvůli pronikání slané vody do vnitrozemí.

Uvolňuje se ze sedimentů do vody

Studie se zaměřila na Bangladéš kvůli tomu, že podzemní vody jsou důležité pro zásobování pitnou vodou v zemi a proto, že během monzunového období na tomto místě převládají záplavy. Světová zdravotnická organizace uvádí, že kromě Bangladéše se arsen přirozeně vyskytuje ve vysokých hladinách podzemních vod v Argentině, Číně nebo USA. Podle vědců tak lze podobné výsledky očekávat kdekoliv, kde je v sedimentu arsen a kde se „vodonosná vrstva stává více slanou.“