Monitoring průmyslové ekologie | 20. - 26. 4. 2024

MONITORING 20. - 22. 4. 2024



Věda a výzkum:



BBC: Vědci naslouchají velrybám a snaží se naučit jejich řeč

Vědci poprvé na světě vedli "konverzaci" s velrybou. Nyní se snaží zjistit, co si tito savci vlastně povídají. Jejich setkání by totiž mohlo být prvním krokem ke komunikaci s jinou než lidskou inteligencí, napsala BBC.



Vědkyně: Z evoluce rostlin je možné předpovídat, jak se adaptují jiné organismy

Na rostlinách je možné zkoumat takzvanou opakovanou adaptaci, která je důležitá pro pochopení a následné předvídání toho, jak se budou organismy přizpůsobovat svému okolí v budoucnosti, řekla v rozhovoru s ČTK evoluční genetička Magdalena Bohutínská. V současné době pracuje na výzkumu na univerzitě v Bernu, kde opakovanou adaptaci zkoumá na vysokohorských rostlinách.



Vsaďme na těžbu ve vesmíru. Může z ní profitovat i česká ekonomika

Dějiny Česka a Lucemburska se prolínají v dávných dobách, kdy na český trůn usedli panovníci z rodu Lucemburků. Mohly by se protnout i v dohledné budoucnosti – vědci v obou zemích mají trumfy, kterými by mohli přispět k hledání a těžbě nerostného bohatství v kosmu. Rozvoj vesmírné ekonomiky se dnes stává realitou.



Odpady a recyklace:



Správně nastavený EPR systém nedá přednost recyklaci před opětovným použitím

Od 1. ledna 2025 začne v EU platit povinná separace nepotřebného textilu. Členské státy budou muset zavést vhodný legislativní rámec, zřídit sběrná místa a vytvořit systém rozšířené odpovědnosti výrobců. Asociace upozorňují na problematická místa tohoto systému.



Pozor na skryté neplatiče: černí pasažéři ohrožují spotřebitele a životní prostředí

Všímáte si recyklačního poplatku na účtenkách při nákupu elektrozařízení? Vyplatí se to, protože je to známka toho, že prodejce je zodpovědný a prodává zboží, které neohrozí vaše zdraví ani životní prostředí. Recyklační příspěvek je ze zákona povinný a spotřebitel si tím předplácí budoucí ekologickou likvidaci zakoupeného výrobku.



Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.



ÚHOS zahajuje sektorové šetření odpadového hospodářství

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje rozsáhlé sektorové šetření v oblasti nakládání s odpady. V průběhu následujících dvou let získá informace od všech relevantních subjektů působících v tomto sektoru a vyhodnotí je z hlediska fungování hospodářské soutěže na těchto trzích.



Obce se zlepšují v třídění komunálního odpadu, ukazují data MŽP

Třídění komunálního odpadu v obcích se podle posledních dostupných dat zlepšuje. Tři nejlepší kraje třídí přibližně polovinu veškerého papíru, skla, kovů, plastů, biologického odpadu, dřeva, textilu, který vyprodukují domácnosti a malé firmy. Ukazují to data za rok 2022, které Ministerstva životního prostředí zveřejňuje v souvislosti s plněním třídících cílů obcí podle zákona o odpadech.



Odpadky přeměněné na letecké palivo by mohly každý rok nahradit téměř čtvrtinu leteckého paliva na bázi ropy

V národním leteckém průmyslu se každoročně spotřebuje přibližně 22 miliard galonů leteckého paliva, které vyprodukuje přibližně 1 miliardu tun oxidu uhličitého, což představuje 3 % světových emisí oxidu uhličitého. Z tohoto důvodu se výzkumní pracovníci i politici dívají na letectví jako na odvětví, které nabízí mnoho příležitostí ke snížení emisí.



Metodický návod k oddělenému soustřeďování textilního odpadu od 1. ledna 2025

Podle § 59 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, mají obce povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu. Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí vydal tento metodický návod pro upřesnění postupu pro splnění povinnosti obcí.



Příroda a ekologie:



Zasaďte nový strom, nebo zaplaťte. Ministerstvo chystá změnu pravidel pro kácení ve městech

Stromy ve městech a obcích by měly získat větší ochranu. Stát chce, aby lidé, firmy a instituce místo pokácených dřevin zasazovali nové. Pokud to nebude možné, mají nově platit poplatek. Úřad to navrhuje v rámci chystané změny zákona o ochraně přírody a krajiny.



Ve Vyškově přibude u Lulečského potoka další mokřad i soustava tůní

Ve Vyškově přibude u Lulečského potoka další mokřad a také soustava tůní, město chce zvýšit schopnost území zadržovat vodu a vytvořit nový biotop pro živočichy a rostliny. Město o tom informovalo na svém webu. V lokalitě mezi dálničním přivaděčem a rybníkem Kačencem už jeden biotop vznikl předloni.



Zbývá šedesát sklizní

Světovou půdu můžeme ztratit během jediného lidského života! S tímhle mrazivým varováním přišlo už před časem OSN. Jednoduše řečeno, bez půdy nebudou potraviny a bez potravin nebudeme my. Nejen o tom pojednává kniha s názvem Zbývá šedesát sklizní. Ta, mimo jiné, odhaluje, jak potravinářský průmysl ohrožuje planetu.



Krkonoše po 20 letech ČR v EU balancují mezi ochranou přírody a rozvojem obcí

Na podporu 114 projektů na území pod Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) šlo za 20 let členství České republiky v EU z evropských fondů přes 2,2 miliardy korun. Na příští tři roky jsou připravené projekty za dalších 880 milionů korun. Další prostředky čerpaly v Krkonoších na svůj rozvoj obce. Příroda v Krkonoších je v nejlepší kondici za posledních několik desetiletí, nemalou zásluhu na tom má EU, vyplynulo z vyjádření Správy KRNAP. Oslovená horská střediska by si přála, aby posilování ochrany přírody nebylo na úkor rozvoje turistického ruchu.



V Novém Boru budou stěhovat velké lesní mravence z obytné čtvrti do lesa

Stěhování mravenců připravují v Novém Boru na Českolipsku. Specializovaná firma připravuje přesun chráněného druhu velkého lesního mravence (Formica rufa), který si mraveniště vybudoval v lokalitě Hřebenky a obtěžuje obyvatele blízkých domů. Stěhování je naplánované až do června, nový domov najdou chránění mravenci v lese, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Radmila Pokorná. Podobné stěhování už ve městě zažili dvakrát.



V Rokycanech jsou ekologické veřejné toalety, nevyužívají elektřinu, ani chemii

V Rokycanech otevřeli kompostovací veřejnou toaletu finské technologie u skateparku a cesty na rozhlednu Kotel. Toaleta je bez zápachu, nezávislá na chemii a elektřině, řekla ČTK Adriana Jarošová, mluvčí třetího největšího města v Plzeňském kraji.



První spolupráce svého druhu. FlixBus podpořil společnost Refugium, která obnovuje přírodu nedaleko Karlových Varů

FlixBus nepropojuje pouze velké metropole. Naopak - polovinu destinací, které v Česku obsluhuje, tvoří obce a města do 20 tisíc obyvatel. I regionální centra totiž můžou být centrem rozmanitosti a života pro široké okolí. Podobně to vnímá environmentální společnost Refugium. Místo dopravní sítě ale buduje síť malých přírodních útočišť, takzvaných refugií, kde se může dařit ohroženým druhům zvířat a rostlin, které by jinde nepřežily. Jedno z těchto vzácných útočišť leží u obce Jakubov nedaleko Karlových Varů. FlixBus do obnovy této přírodní lokality investuje milion korun a stal se tak jejím patronem.



Energetika:



ČIŽP uložila první pokutu za nelegální přimíchávání látek do propan-butanu pro spotřebitelské použití

Česká inspekce životního prostředí v roce 2023 prováděla kontroly společností, které obchodují se zkapalněným ropným plynem - propan-butanem nebo LPG. O těchto kontrolách inspekce informovala veřejnost v tiskové zprávě. Nyní za porušení spočívající mj. v přimíchávání butan-butenové směsi do propan-butanu určeného pro použití i běžnými spotřebiteli v období let 2021 a 2022 padla první pravomocná pokuta, a to pro společnost KRALUPOL a. s. ve výši 200 tisíc korun.



Agrovoltaika by v Česku mohla vzniknout na více než 70.000 hektarech půdy

Agrovoltaické výrobny elektřiny by v Česku mohly vzniknout na více než 70.000 hektarech půdy, taková je souhrnná výměra ploch povolených pro využití agrovoltaických systémů. Vyplývá to z informací Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Rozvoj solárních panelů na zemědělské půdě může podle nevládních zemědělských organizací a distributorů fotovoltaiky brzdit například výběr zemědělsky využívaných pozemků, na kterých lze panely instalovat, ale také hodnota investic či kapacita distribuční sítě.



Fotovoltaika v ČR za 5 let stoupla o tisíce procent, investice do ní o desítky miliard

Solární energetika v Česku nabrala v posledních pěti letech raketové tempo. Zatímco v roce 2019 bylo připojeno mírně přes 3400 nových elektráren, loni už to bylo téměř 83.000. Ještě výrazněji rostou investice do zařízení, které loni činily téměř 45 miliard korun, přičemž před pěti lety nepřekonaly ani miliardu korun. Současný rozvoj fotovoltaiky se přitom výrazně liší od solárního boomu, který Česko zažilo před 15 lety. Vyplývá to z dat distributorů a oborových organizací. Na konci loňského roku bylo v ČR připojeno přes 167.000 fotovoltaických elektráren. Letos zřejmě bude růst pokračovat.



OKD má souhlas od ministerstva pro těžbu od letošního roku do ukončení činnosti

Těžební společnost OKD získala od ministerstva životního prostředí (MŽP) souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivu hornické činnosti na životní prostředí (EIA) pro těžbu v období od letošního roku až do ukončení činnosti. Posuzovaná činnost zahrnuje dobývání uhlí i technickou likvidaci Dolu ČSM, která bude následovat po ukončení těžby. ČTK to dnes řekla mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Firma předpokládá, že bude těžit průměrně 1,1 milionu tun uhlí ročně. Ukončení těžby plánuje OKD na přelomu let 2025 a 2026.



Elektromobily by mohly v Norsku do roku 2026 vytlačit z vrcholu diesely

V Norsku, které je průkopníkem v odklonu od automobilů se spalovacími motory, se mohou elektromobily stát do roku 2026 největší kategorií osobních vozidel. Do roku 2030 budou tvořit více než polovinu všech automobilů. S odvoláním na dnes vydanou prognózu norské silniční federace (OFV) o tom informovala agentura Bloomberg. V severské zemi už čtvrtinu vozů pohání baterie a letos by podle OFV měly v počtu předstihnout vozy na benzin.



EP schválil balíček zaměřený na "zelené" plyny a bezpečnost dodávek

Evropský parlament odhlasoval nový plynárenský balíček, který má usnadnit zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových plynů. Text se zabývá i bezpečností dodávek.



Voda:



Výborný: Na plnění evropské směrnice se ČR bude schopna připravit

Na plnění požadavků evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, kterou 10. dubna letošního roku schválil Evropský parlament, se bude naše země schopna v průběhu příštích 20 let připravit. V rozhovoru pro portál Naše voda to dnes uvedl při návštěvě Ústřední čistírny odpadních vod v Praze ministr zemědělství Marek Výborný.



Zlínský kraj pošle obcím 14,4 milionu korun na vodovody, kanalizace a čističky

Zlínský kraj pošle obcím téměř 14,4 milionu korun na 16 projektů vodohospodářské infrastruktury. Je to méně než loni. Peníze obcím poslouží k pořízení projektové dokumentace například pro budování a obnovu vodovodních sítí, kanalizace a čistíren odpadních vod. Za poslední tři roky hejtmanství poskytlo obcím dvojnásobek původně plánované podpory, uvedl v dnešní tiskové zprávě Vladimír Dostálek z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.



Wilo nabízí technologie pro boj se suchem v dalekém Maroku i u nás

Společnost Wilo, přední světový výrobce čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor, pomáhá řešit problém dlouhodobého sucha a nedostatku vody na nejzazším severozápadě Afriky – Maroku.



Vodohospodáři staví v Bílovci nový vodojem, přestěhovali tři mraveniště

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) začala v Bravinném, místní části Bílovce na Novojičínsku, stavět nový vodojem. Stavba přijde téměř na 21 milionů korun a hotova bude příští rok. Vodohospodáři kvůli ní museli přestěhovat tři mraveniště chráněného druhu.



Čínská města se propadají kvůli čerpání vody a hmotnosti budov

Téměř polovina velkých čínských měst se propadá kvůli čerpání vody a zvyšující se hmotnosti rychle se rozrůstajících městských oblastí. Některá města se propadají velmi rychle - každé šesté tempem rychlejším než jeden centimetr za rok.



Lesy ČR vybudovaly u Nového Města pod Smrkem nový rybník Perlík

Novou retenční nádrž dokončily nedaleko Nového Města pod Smrkem na Liberecku Lesy ČR. Rybník Perlík na úpatí nejvyšší hory Jizerských hor - Smrku - za bezmála osm milionů korun, je jedním z projektů zaměřených na zadržení vody v krajině. Projekt spolufinancovalo ministerstvo zemědělství, uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.



Lesnictví a zemědělství:



Na jaře v Praze vysadí přes 89 tisíc stromků, často na nové plochy

Během jara vysadí podnik Lesy hl. města Prahy (LHMP) v pražských lesích přes 89 tisíc sazenic lesních dřevin. I letos pracuje na několika nových výsadbových projektech a zároveň zalesňuje také paseky, které vznikly ve stávajících lesích při nezbytné nahodilé těžbě napadených či oslabených dřevin. Dvě třetiny sazenic vysadí podnik na jihovýchodě hlavního města u Dubče, kde založí nové porosty na dvou původně nelesních plochách. Zbývající třetina sazenic přibyde ke stromům ve stávajících lesích.



Muzeum Kroměřížska otevřelo interaktivní výstavu věnovanou sušení ovoce

Muzeum Kroměřížska otevřelo interaktivní výstavu nazvanou Někdo to rád sušené. Návštěvníci se jejím prostřednictvím seznámí se sušením ovoce. Dozvědí se ale také informace o významu stromů pro člověka a přírodu, o hmyzu, opylovačích, využití ovoce v kuchyni i jiných způsobech jeho uchovávání, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Malá. Výstava potrvá do 22. září.



Organické hnojivo z ovčí vlny

Obsahem projektu GreenWool je zpracování nevyužité surové ovčí vlny z farmové produkce a výroba vlněného granulátu, který je použitelný jako přípravek pro zušlechtění půd a podporu růstu rostlin v zemědělské a pěstitelské praxi.



Legislativa:



Příprava na sdílení elektřiny pokračuje. Vyhláška o měření elektřiny jde na Legislativní radu vlády

V druhé polovině letošního roku se spustí sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Detaily celkového řešení stanovuje vyhláška o měření elektřiny, která prošla mezirezortním připomínkovým řízením. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádalo všechny připomínky a nyní vyhlášku posoudí Legislativní rada vlády. Aby mohly domácnosti a firmy elektřinu v energetických komunitách sdílet, musí disponovat tzv. průběhovým měřidlem.



Zákon zřejmě upraví pravidla akumulace elektřiny, Sněmovna to podpořila

Do energetického zákona se zřejmě dostanou pravidla pro ukládání elektřiny a také sdružování její výroby i spotřeby. Vládní novelu, která má akumulaci a agregaci umožnit, dnes v úvodním kole projednala Poslanecká sněmovna. Novela by podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) měla kromě jiného zlepšit řízení výkonové rovnováhy v rozvodné soustavě. Odběratelům by měla například umožnit regulaci spotřeby podle aktuálních cen energií. Zákazníkům by měla novela přinést nezávislý srovnávač cen elektřiny. Vláda také navrhuje snížit počet členů Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z pěti na tři.



Napříč:



ENVIRO 2024: Místo k výměně zkušeností

Letošní 8. ročník česko-slovenské environmentální konference přivítalo slovenské Štrbské pleso. Oba státy, které po vstupu do EU musí stejně jako ostatní členské státy transponovat právní předpisy, si zde porovnávají implementace do národních právních systémů, problémy a různý přístup.



Jihomoravský kraj se chce připojit k projektu Strategic foresight, výsledkem má být analýza a plánování udržitelného rozvoje kraje

Mezinárodní spolupráce, která má vést k výměně zkušeností a získání klíčových znalostí metodologie strategického plánování udržitelného rozvoje. Strategic foresight otevírá jižní Moravě dveře ke znalostem a zkušenostem dalších evropských partnerů a jejich uznávaných odborníků.



Na veletrhu Konopex v Ostravě se bude hovořit o využití konopí v medicíně

O využití konopí v medicíně i o jeho legalizaci se bude hovořit na veletrhu Konopex, který se příští týden uskuteční v Trojhalí Karolina v Ostravě. Představí se na něm více než 100 vystavovatelů a v přednáškovém programu vystoupí 40 hostů, mezi nimiž budou například vědci či terapeuti. Sedmý ročník veletrhu se bude konat v novém a třikrát větším výstavním prostoru než dosud, sdělila za pořadatele Andrea Vojkovská.

MONITORING 23. 4. 2024