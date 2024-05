Monitoring průmyslové ekologie | 4. - 10. 5. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 4. - 6. 5. 2024



Životní prostředí:



Experti z Brna vyvíjejí způsob, jak měřit škodlivost nočního světla

| Enviweb.cz |

Rostlinám, hmyzu i živočichům velké množství intenzivního osvětlení škodí. Jak ale rozpoznat míru škodlivosti umělého světla na živé organismy a životní prostředí? Zatím je to problém, pro který se velmi složitě hledá řešení. Čeští výzkumníci ale od loňského roku vyvíjejí přístroj, se kterým by bylo takové měření možné. Projekt s výrazným celospolečenským dopadem a komerčním potenciálem mají dokončit v průběhu příštího roku. Technologická agentura České republiky (TA ČR) je v tom podporuje finančně, a to částkou téměř deset milionů korun z Programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život.



Energetika:



Rusko chce posílat do Číny plynovodem přes Kazachstán 35 mld. metrů krychlových

| Oenergetice.cz |

Rusko plánuje posílat do Číny přes Kazachstán přibližně 35 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. Agentuře TASS to řekl velvyslanec Kazachstánu v Rusku Dauren Abajev. To odpovídá zhruba kapacitě přepravy plynovodu Síla Sibiře, kterým nyní proudí ruský plyn do Číny. Jeho kapacita by měla do roku 2025 dosáhnout 38 miliard metrů krychlových.



Vláda v úterý projedná zjednodušení procesů pro stavby jaderných bloků

| Oenergetice.cz |

Stát chystá zjednodušení povolovacích procesů a regulatorních požadavků pro stavby nových jaderných bloků v Česku. Cílem je urychlit jejich stavbu. Nová pravidla chce přitom přizpůsobit nejen velkým blokům v Dukovanech a Temelíně, ale i připravované výstavbě modulárních reaktorů. Vyplývá to z návrhu novely atomového zákona, kterou v úterý projedná vláda.



Poslechněte si 3. díl klimapodcastu Hlasy proměny: Energetická chudoba v souvislostech. Dobré bydlení má být úsporné

| Enviweb.cz |

Jaké rozvahy za celým projektem byly? Jak probíhaly stavební úpravy a co v Milíně plánují do budoucna? Odpovídat budou milínský starosta Vladimír Vojáček, autor projektu, architekt Aleš Brotánek a odborník na sociální otázky Člověka v tísni Jan Černý.



Reaktor jaký svět neviděl a s podporou do roku 2080

| Enviweb.cz |

Poslední dvě firmy zbývající v tendru na nový atomový reaktor v Dukovanech, z něhož se stal tendr i na potenciální stavbu dalších tří jaderných bloků, odevzdaly tento týden své nabídky. Ať již jde o reaktor EPR1200 od EDF nebo APR1000 od KHNP, jde o nové typy, které ještě nikde na světě nestojí ani se je nikdo jiný neobjednal. Evropská komise rovněž dnes po dvou letech šetření odsouhlasila možnost veřejné podpory pro pátý dukovanský blok. Oproti českému modelu smlouvy o výkupu energie Evropská komise omezila možnost dotovat vykupovanou cenu elektřiny z reaktoru ,,jen" na 40 let, sedmdesát procent státem vykoupené elektřiny bude muset být prodáno na trhu a Česko musí zavést mechanismy zpětného vymáhání dodatečných zisků pro zamezení rizika překompenzace.



Voda:



Domácnosti vodou nadále šetří, v průmyslu její spotřeba mírně roste

| Prumyslovaekologie.cz |

Češi v roce 2023 denně spotřebovali v průměru téměř 87 litrů vody, což bylo o zhruba tři litry méně než v předchozím roce. Ztráty vody v Česku loni meziročně vzrostly o 0,6 %, když dosáhly hodnoty přes 85 milionů metrů krychlových.Vodou z veřejných vodovodů nebyla zásobena 5,5 procenta obyvatel země.



Na Broumovsku skončil projekt na zmírnění dopadů klimatické změny

| Nase-voda.cz |

Na Broumovsku po roce skončil projekt na zadržování vody v krajině a zmírnění dopadů klimatické změny za 5,6 milionu korun. Díky projektu Voda na Broumovsku I vzniklo několik tůní, včetně uceleného vodního biotopu, a byla vysázena nová stromořadí.



Díky norským fondům vzniknou v Libereckém kraji nové mokřady a tůně

| Nase-voda.cz |

Nové mokřady a tůně vzniknou v Libereckém kraji díky takzvaným norským fondům. Cílem projektu libereckého Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) je zpestřit krajinu a zlepšit podmínky pro život více než 20 chráněných druhů rostlin a živočichů.



Začala sanace vodojemu Červený kámen na Novojičínsku

| Nase-voda.cz |

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zahájila komplexní sanaci vodojemu Červený kámen mezi Lichnovem a Štramberkem na Novojičínsku za 28 milionů korun.



Příroda a ekologie:



Ochránci rozšiřují péči o suché skalnaté svahy u Vladislavi, pasou tam i ovce

| Ekolist.cz |

Ochránci přírody rozšiřují péči o suché skalnaté svahy okolo Vladislavi na Třebíčsku. Dřívější pastviny minulá desetiletí zarůstaly, odstranit bylo potřeba náletové dřeviny, například trnky. Trávu tam tento týden začalo spásat i malé stádo ovcí. V dlouhodobé aktivitě teď základní organizaci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v Kněžicích pomohlo zapojení do širšího projektu dotovaného z takzvaných norských fondů, řekl Václav Křivan z této organizace.



Vědci objevili na souostroví Galapágy možnou školku kladivounů

| Ekolist.cz |

Tým vědců objevil u jednoho z ostrovů ekvádorského souostroví Galapágy potenciální místo pro rozmnožování kladivounů obecných. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na prohlášení národního parku, podle kterého se jedná o velice vzácný nález. Pokud by se existence takzvané školky potvrdila, jednalo by se o první místo na Galapágách, kde se tento druh rozmnožuje.



Louky místo invazních rostlin. Díky pastvě skotu se do ptačího parku Kosteliska navrací druhová pestrost

| Enviweb.cz |

Rychlost, jakou se v ptačím parku Kosteliska obnovuje příroda, překvapila i ornitology, kteří park spravují. Desetihektarová část ptačího parku u Dubňan na Hodonínsku byla původně neprostupná a zarostlá invazním zlatobýlem, nyní je pestrá, různorodá a hostí mnoho druhů živočichů a rostlin včetně těch vzácných. Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické (ČSO) v ptačím parku díky tříletému projektu z Norských fondů nastartovala obnovu původních nivních biotopů pomocí tradičních metod, jako je pastva. Ta je zároveň nejefektivnější a trvale udržitelný nástroj péče o toto území.



I letos se do vzácných přírodních oblastí Prahy vrací stáda skotu, ovcí a koz

| Enviweb.cz |

Letos je v plánu vypásat pomocí tří smíšených stád ovcí a koz a dvou stád skotu.

,,Dostaly se ke mně i reakce veřejnosti, pro které bylo setkání se stádem ovcí během procházky příjemným překvapením a zpestřením a někteří lidé chodí stáda pozorovat cíleně jako součást víkendového relaxu. Šetrné obhospodařování městských zemědělských pozemků je skvělý způsob, jak vrátit krajině její přirozený ráz. Tady se ukazuje, že tradiční způsob péče o krajinu často bývá ten nejlepší možný. Je dobře, že Praha tento způsob péče o pastviny znovu bere za svůj a po dvaceti letech obnovené praxe už můžeme hovořit i o obnovené tradici," říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.



Odpady a recyklace:



„My třídíme nejlépe,“ slaví obyvatelé Salačovy Lhoty, Obrataně, Pacova a Havlíčkova Brodu

| Komunalniekologie.cz |

Vyhlášení vítězných obcí v soutěži My třídíme nejlépe za rok 2023 se uskutečnilo první květnový čtvrtek v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.



Věda a výzkum:



Tým fyziků ověřil existenci jevu, který pomůže při výrobě čipů

| Prumyslovaekologie.cz |

Pohlcování světla u altermagnetu, tedy navenek nemagnetického materiálu, poprvé pozorovali a popsali vědci z Masarykovy univerzity, Akademie věd ČR, Metropolitní univerzity v Ósace a Nottinghamské univerzity.



Liberečtí chirurgové mají k dispozici dokonalé anatomické modely z 3D tiskárny

| Vedavyzkum.cz |

Liberečtí chirurgové už nejsou před operacemi odkázáni jen na virtuální snímky zlomených kostí či nádorů, ale připravují se i díky dokonalým anatomickým modelům z 3D tiskárny. Vyrábí je nemocniční oddělení Klinické biomechaniky, za jehož zřízením stojí absolvent Fakulty strojní TUL a pedagog liberecké univerzity Lukáš Čapek.



Nová metoda zrychluje analýzu rostlinných olejů

| Vedavyzkum.cz |

Rychlejší a citlivější detekci těžkých kovů v rostlinných olejích umožňuje nová analytická metoda, kterou vyvinuli studenti a pracovníci katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty. Nový postup ve srovnání s dosud používanými metodami vyniká jednoduchostí přípravy vzorků a zároveň umožňuje odhalit v olejích i nízké koncentrace těžkých kovů.



Odborníci z VUT vyvinuli jednu z nejrychlejších akceleračních síťových karet na světě

| Vedavyzkum.cz |

Nová síťová karta je založena na čipu FPGA – náročné technologii, které se odborníci z FIT VUT věnují déle než 20 let. Ultra rychlá hardwarově akcelerovaná karta vznikla loni v rámci spolupráce sdružení CESNET a společnosti Reflex CES. Zvládne monitorovat až 400 gigabitů dat za sekundu.



Lesnictví a zemědělství:



Výborný: Přísnější ochrana půdy pomůže navrátit do krajiny aleje a remízky

| Ekolist.cz |

Přísnější ochrana nejlepší zemědělské půdy, kterou tento týden schválili poslanci, pomůže do krajiny navrátit původní krajinné prvky, jako jsou stromořadí, remízky nebo mokřady. Více je také zajištěno zachování půdy dalším generacím, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Agrovoltaiky, které budou moci pěstitelé stavět například v ovocných sadech, pak mohou podle ministra snížit škody na úrodě způsobené mrazem. Výborný nicméně připustil, že by novela mohla být v některých parametrech ambicióznější.



Jakub Hruška: Řepka. Jaké jsou její klady a jaké jsou její zápory?

| Ekolist.cz |

A zatímco dříve (tak do roku 2020) bylo její kvetení doprovázeno smrští mediálního zájmu, dneska je na mediální frontě úplný klid. Řepka nás najednou přestala zajímat…

Tedy alespoň mediálně. Přitom zůstává kontroverzní plodinou, takovým symbolem dnešního zemědělství ve střední Evropě. O to víc, že pod pohrůžkami zemědělců EU naprosto vycouvala ze svých ambic (to slovo nesnáším, je to pro mě synonymum nesplnitelných cílů) ohledně ochrany biodiverzity, půdy, vod a vůbec zemědělské krajiny.



Napříč:



Vyšlo květnové číslo Věstníku MŽP

| Enviweb.cz |

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách květnové číslo Věstníku.



Kolik dětí navštěvuje lesní školky a jaká je výše školkovného?

| Enviweb.cz |

Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) se zeptala lesních mateřských škol a klubů na 99 otázek, aby objektivně vykreslila fungování lesních školek v ČR. Z mapování, kterého se zúčastnilo 160 lesních školek, vyplynulo, jaké jsou trendy v této oblasti předškolního vzdělávání.

