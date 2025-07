Premiér Fiala po jednání v Downing Street: ČR a Británie posílí spolupráci v jaderné energetice

Premiér Petr Fiala se v pondělí 14. července 2025 v londýnské Downing Street sešel se svým britským protějškem Keirem Starmerem. Předsedové vlád podepsali memorandum stvrzující společnou vůli obou zemí posílit partnerství v jaderné energetice a jednali o podpoře obchodu a investic, obranné spolupráci a další pomoci Ukrajině.

Premiér Fiala během návštěvy Londýna rovněž navštívil centrálu britské zpravodajské služby MI6 a setkal se s krajany. Třem významným osobnostem z krajanské komunity udělil medaile Karla Kramáře. Setkání v Downing Street podle českého premiéra potvrdilo, že vztahy našich zemí jsou vynikající a navzdory odchodu Velké Británie z EU zůstáváme pevnými spojenci, kteří sdílejí odpovědnost za stabilitu a bezpečnost v Evropě. Premiéři podepsali Memorandum stvrzující společnou vůli obou zemí posílit partnerství v jaderné energetice.

„V jaderné energetice je velký potenciál pro následující roky, protože zažívá svou renesanci. O to víc mě těší, že ČEZ a Rolls-Royce budou spolupracovat na vývoji a výrobě malých modulárních reaktorů. Bude to velký přínos pro českou i britskou ekonomiku a pracovní místa. S Británií nás spojuje pohled na energetiku a máme s britskými kolegy velmi podobný plán, jak má vypadat energetická budoucnost. Za ideální považujeme kombinaci velkých jaderných elektráren, malých modulárních reaktorů a obnovitelných zdrojů. Věřím, že nám spolupráce s Velkou Británií pomůže zajistit energetickou bezpečnost a cenově dostupné energie i pro budoucí generace, protože to je prioritou naší vlády,“ řekl premiér Petr Fiala.

Memorandum navazuje na Společné sdělení o spolupráci v jaderné energetice z listopadu 2023 a nově rozšiřuje společné aktivity v oblastech přípravy projektů a výstavby jaderných elektráren, vzdělávání, výzkumu a vývoje. Obě země chtějí spolupracovat jak na poli velkých jaderných elektráren, tak malých modulárních reaktorů. Cílem je rovněž podpora průmyslových a inovačních partnerství a zapojení českých i britských firem do projektů v obou zemích. Díky memorandu může v Česku vzniknout unikátní výcvikové centrum. Britský Rolls-Royce SMR také prověřuje možnost v ČR postavit továrnu na výstavbu modulů.

Lídři jednali také o posílení obchodní spolupráce. „Jel jsem do Spojeného království s cílem podpořit obchod, otvírá se zde řada příležitostí pro naše firmy. Export do Velké Británie dlouhodobě roste. S panem premiérem Starmerem jsme se sešli i s českými podnikateli, kteří v Británii investují a jsem přesvědčen, že existuje velký prostor pro rozvoj spolupráce,“ dodal český premiér. Klíčovými tématy jednání byla také další podpora Ukrajiny a společný postoj vůči Rusku. Premiér Fiala rovněž navštívil centrálu britské zpravodajské služby MI6.

Během návštěvy Londýna premiér udělil medaili Karla Kramáře třem významným osobnostem z krajanské komunity: Lady Mileně Grenfell-Baines za celoživotní úsilí při posilování česko-britských vztahů, Janě Nahodilové za dlouholetou podporu české komunity ve Spojeném království a Zuzaně Jungmanové za zásadní přínos k rozvoji českého vzdělávání v zahraničí. Medaile Karla Kramáře je nejvyšší ocenění udělované předsedou vlády ČR s hodnotou pamětní medaile.