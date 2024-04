Na česko-francouzském jaderném summitu v Praze jednalo přes 50 firem o spolupráci

Český a francouzský průmysl patří mezi leadery jaderného průmyslu v Evropě. Také díky tendru na dostavbu nových jaderných zdrojů v České republice se obě země sbližují i v rámci vzájemné spolupráce firem s jaderným know-how. Pro navázání nových partnerství a prohloubení dodavatelsko-odběratelských vztahů se v dubnu v Praze uskutečnil česko-francouzský summit průmyslové spolupráce.

Setkání se zúčastnilo 30 dodavatelských firem z jaderného průmyslu ve Francii a 22 firem s jaderným programem z České republiky, které na akci uskutečnily na tři sta B2B jednání. Akci organizovaly Aliance české energetiky (CPIA) a GIFEN – Sdružení francouzských průmyslových dodavatelů jaderných energetických zařízení.

Dopolední program zahájili zástupci obou pořadatelských organizací. O významu zapojení českého průmyslu do dostavby nových jaderných zdrojů včetně plánu jejich výstavby hovořil Tomáš Ehler z Ministerstva průmyslu a obchodu, francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat zdůraznil dlouhodobou spolupráci České republiky a Francie v rámci vyspělého národního průmyslu.

Carole Wahide, zástupkyně GIFEN, na začátku summitu uvedla: „Každá země na světě, včetně České republiky i Francie, si musí klást dvě stěžejní otázky – jak úspěšně a efektivně realizovat boj proti změnám klimatu a jak si zároveň udržet energetickou suverenitu. Máme před sebou klíčové milníky pro lidstvo i pro jaderný průmysl. Francouzský jaderný sektor se opírá o více než 220 tisíc specialistů a tvoří téměř 40 procent odvětví v Evropě, EDF zároveň provozuje největší evropskou jadernou flotilu. Proto i nový jaderný program ve Francii vyžaduje silnou spolupráci se spolehlivými průmyslovými partnery včetně českých firem. A k jejich propojení slouží i tento summit.“

Akce se zúčastnila řada významných českých dodavatelů do jaderného průmyslu, jako I&C Energo a.s., ZAT a.s., Metrostav DIZ s.r.o., ŠKODA JS a.s. či Sigma Group a.s. Důvody k účasti za všechny shrnul Vadym Ivanov, ředitel společnosti ES Group Europe s.r.o.: „Naším cílem bylo prohloubit dosavadní spolupráci s francouzskými firmami a poznat případné nové partnery pro společné projekty na trhu střední a východní Evropy.“

Zástupci ES Group Europe měli zájem jednat především s firmami Framatome, MAN Energy Solutions, ORANO a SERGI ohledně spolupráce na projektech svázaných se zvyšováním jaderné a energetické bezpečnosti i na projektech spojených s modernizací a prodlužováním projektové životnosti jaderných elektráren. Francouzským partnerům nabídli zkušenosti s realizací projektů na blocích VVER, inženýring, provádění výpočtů a analýz dle potřeb jaderných elektráren včetně tvorby příslušné technické dokumentace.

Aleš Dokulil, obchodní ředitel společnosti NUVIA a.s., k summitu dodává: „Jednali jsme s firmami, které měly zájem se potkat, a tudíž rozvíjet začínající spolupráci – mezi jinými šlo o EGIS, Setec Nucleaire, Altrad Prezioso či Mirion. Zajímavé mi přišlo i setkání se zástupci regionů Auverne-Rhones-Alps a Nuclear Valley, které zaštiťují mnoho firem zabývajících se jádrem a se zkušenostmi nejen s EDF, ale i s dodávkami do zahraničí, kde také vidíme veliký potenciál ke spolupráci.“ Podle něj francouzské partnery zaujala na jejich firmě zejména míra vyspělosti automatizace a vývoje SW či zkušenosti s projekty v různých oblastech, ať už šlo o jaderné elektrárny, pracoviště nukleární medicíny, či big science projektů firmy. NUVIA se chce do jaderného tendru zapojit dodávkami zařízení pro měření ionizujícího záření, waste managementem a projekty spojenými s automatizací.

S nabídkou speciálních HVAC komponentů do jaderných elektráren přišla na summit společnost Mandík a.s., která francouzským partnerům nabídla vlastní vývoj, výrobu, řízení projektů a kvality včetně zpracování dokumentace všech fází projektu i s příslušnými certifikacemi. „Francouzský trh je nám velmi blízký. Ve Francii máme dceřinou společnost a dlouholetého partnera pro projekty speciálních aplikací. Jako jedna z mála českých firem jsme vyvinuli, kvalifikovali a v současné době dodáváme speciální komponenty na mezinárodní projekt ITER do hlavní TOKAMAK budovy,“ upřesňuje Tomáš Novák, vedoucí oddělení speciálních aplikací. Podle něj na summitu navázali jak nové partnerské vztahy, tak potvrdili již existující a získali přísliby budoucí spolupráce na různých úrovních. „Z našeho pohledu šlo o velmi dobře zorganizovanou akci s výrazným přesahem do reálného byznysu,“ dodává Novák.

Michal Balko, obchodní ředitel společnosti MICo s.r.o., k akci dodává: „S některými francouzskými obchodními partnery pracujeme na aktuálních projektech již delší dobu, summit jsme tedy využili k posunutí vzájemné spolupráce. Firemní core business je design a výroba tepelných výměníků a tlakových nádob. Našimi partnery jsou tedy elektrárenské a engineeringové společnosti, EPC kontraktoři nebo projektové firmy.“MICo aktuálně řeší účast na dostavbě nových jaderných bloků v České republice, jejich cílem je také více se angažovat v jaderných projektech ve spolupráci s EDF, které již probíhají a které se připravují nejen ve Francii, ale i v dalších zemích.

Velmi dobře hodnotí jednání se zástupci EDF také David Adamec, jednatel společnosti Adamec Crane Systems, s.r.o., podle něhož si zástupci obou společností vyjasnili rozsah spolupráce a dodávek jeřábů v případě vítězství firmy EDF, se kterou je již delší dobu v kontaktu.

Stejně se vyjadřuje k setkání s vedením EDF i Andrea Malíková, obchodní ředitelka společnosti Vítkovice energetické strojírenství a.s.: „Cílem jednání s Framatomem a EDF bylo projednání následných kroků potřebných zejména ke kvalifikaci naší firmy do dodavatelského portálu pro možnosti spolupráce na projektech. Zároveň jsme potkali firmy, pro které bychom naše výrobní kapacity mohli použít i v projektech ve Francii.“

O větší zapojení do projektů francouzské EDF včetně dostavby nových jaderných bloků v ČR přišli jednat i představitelé společnosti AFRY CZ s.r.o. Podle Petra Šlemra, vedoucího divize energetiky, měli zájem o setkání převážně s firmami, které poskytují poradenství v oblasti designu, inženýrských a konzultačních služeb. Francouzským partnerům naopak nabídli zkušenosti v oblasti projektování NI a CI, špičkový profesní tým čítající na 160 inženýrů z oblasti stavební, strojní, elektro a MaR0, včetně znalosti problematiky jaderné energetiky i místních podmínek.

O účasti na dostavbě nových jaderných bloků v ČR přijeli na summit diskutovat také zástupci společnosti LDM, spol. s r.o., největšího českého výrobce regulačních armatur. „Rádi bychom se účastnili dodávek regulačních, uzavíracích a pojistných armatur pro tlaky od PN16 do PN630 a světlostí od DN10 do DN600,“ říká Vlastimil Dytrt, jednatel společnosti. Firma má s EDF už podepsané memorandum o vzájemné spolupráci a je vedena jako kvalifikovaný dodavatel pro jadernou energetiku společností ČEZ a Slovenské elektrárne.

Dodavatele metalurgicko-strojírenských činností reprezentovala na summitu společnost ŽĎAS, a.s, která se v oblasti dodávek komponent i celků pro jaderný sektor pohybuje dlouhodobě. „V dodávkách do jaderné energetiky máme zkušenosti i certifikace. Za metalurgii nabízíme výrobu výkovků v rozmezí 20 až 15 000 kilogramů a ocelových odlitků v rozmezí 100 až 65 000 kilogramů, za strojírny pak např. lisy na zpracování jaderného odpadu,“ doplňuje Jaromír Pospíšil, obchodní ředitel divize Metalurgie.

Brněnská společnost OSC a.s. se vedle komunikace s EDF soustřeďuje především na jednání se společností Framatome o spolupráci na dodávkách simulátoru a následném servisu i spolupráci při spouštění, oživování a testování řídicích systémů v rámci dodávek v Evropě. Podle jejího ředitele Roberta Peci byl summit další vítanou příležitostí v řadě, která jim umožnila představit dalším francouzským společnostem působícím v jaderné energetice odborné kompetence firmy a posílit šanci na efektivní zapojení do dodavatelského řetězce. „Ujistili jsme se navzájem, že i případnému francouzskému dodavateli nové jaderné elektrárny v Dukovanech opravdu máme co nabídnout. Zároveň však bylo z rozhovorů zřejmé, že věcnější a zásadnější jednání se dají očekávat teprve až po závazném vyhlášení výsledku tendru a odkrytí detailů vítězné nabídky,“ doplnil Peca.

Součástí dvoudenního česko-francouzského summitu jaderného průmyslu byla i exkurze do výrobních prostor a. s. ZAT v Příbrami – renomovaného výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl. Delegace sedmi francouzských firem si prohlédla moderní zařízení firmy a seznámila se s procesy výroby a rozsahem poskytovaných služeb.

Pohled francouzských firem

Podle zástupců francouzských společností bylo setkání s českým průmyslem velmi přínosné. „Chceme vytvořit most mezi Francií a Českem na podporu projektu dostavby JE Dukovany – máme v plánu najímat a školit české jaderné inženýry v rámci speciálních podmínek bezpečnosti a specifik našich projektů v celém inženýrském rozsahu ABMI. Zároveň plánujeme zřídit v Praze pobočku, abychom byli co nejblíže projektu,“ říká Thibault Essertel ze společnosti ABMI Groupe. Jako klíčový hráč jaderného průmyslu firma už 70 let nabízí odborné znalosti v oblasti velkých jaderných staveb, SMR i při provozovaní reaktorů a nakládání s radioaktivním odpadem. Na summit přijeli navázat kontakty a prohloubit si znalosti o specifikách místního trhu.

Další francouzskou společností, která se účastnila summitu, byla firma EGIS Nuclear Service. Jako klíčový hráč v jaderném průmyslu disponuje silnými odbornými znalosti v oblasti velkých jaderných staveb, SMR i v rámci údržby a provozu reaktorů včetně nakládání s radioaktivním odpadem. „Jsme také lokálním hráčem v České republice a neustále se podílíme na velkých infrastrukturních projektech. Na summitu jsme se potkali se zástupci českého jaderného průmyslu a prohloubili naše znalosti o specifičnosti místního trhu,“ řekla Nathalie Patin, ředitelka globálního rozvoje obchodu.

„Cílem účasti společnosti BERTIN Technologies na akci bylo lépe poznat český průmyslový ekosystém a navázat spolupráci se zástupci českého průmyslu na civilních jaderných projektech včetně systémů monitorování radiace v životním prostředí a vnitřní bezpečnosti,“ uvedl Irfan Hasan, výkonný ředitel Sales & Business Development společnosti. Českým firmám na summitu nabídli účast na projektech firmy včetně školení a přenosu odborných znalostí.

Společnost BEAUDREY přišla na summit se zajímavým know-how. „Jako specializovaný hráč na oblasti filtraci vody s odbornými znalostmi jak jaderných, tak jiných energetických aplikací, můžeme českým firmám nabídnout přístup na specifický trh a využít jejich silnou průmyslovou základnu zejména v oblasti instalací a údržby našeho vybavení,“ říká Edward Jackson, generální ředitel firmy. Společnost očekává rozvoj vazeb s českým dodavatelským řetězcem na budoucím projektu EPR1200.

Thierry Robot, zástupce ředitele pro velké projekty pro INEO NUCLEAIRE, představil na summitu schopnosti skupiny EQUANS v oblastech návrhu, instalace a údržby elektrických a HVAC systémů, stejně jako pro integraci multitechnického vybavení v jaderných projektech. S Jiřím Randou, manažerem nového oddělení elektrotechnického projektování v jaderných projektech EQUANS Czech, se podělil o svou vizi zapojení skupiny do podpory projektu výstavby JE Dukovany a posílil význam budoucí spolupráce mezi českými a francouzskými společnostmi při výstavbě nových bloků v obou zemích.

Další krok ve spolupráci – zasmluvnění deklarací

Nejvíce vyhledávaným partnerem na summitu byla pochopitelně společnost EDF – účastník tendru na dostavbu nových jaderných bloků v České republice. Podle Romana Zdebora, zástupce EDF pro Českou republiku, chce koncern v případě vítězství v tendru vybudovat nejúčinnější průmyslový systém, zahrnující český dodavatelský řetězec s cílem podpořit rozvoj specifických a nezbytných místních dovedností a schopností, které budou přínosem pro výstavbu nových jaderných elektráren v České republice i pro jejich údržbu a dlouhodobý servis. „Již nyní aktivně spolupracujeme s českým průmyslem v dodavatelském řetězci našich současných projektů EPR a zahájili jsme nové diskuse s několika silnými hráči a členy CPIA i mimo ni, abychom vytvořili naši průmyslovou organizaci pro český EPR1200,“ doplňuje Zdebor.

Dle slov Josefa Perlíka, ředitele Aliance české energetiky (CPIA), je český průmysl na tuto výzvu připraven. České firmy disponují zkušenými odborníky i jaderným know-how, které dlouhodobě uplatňují při stavbách a rekonstrukcích jaderných elektráren u nás i ve světě. „S EDF máme za Alianci české energetiky, která zastupuje největší české firmy v oblasti jaderného průmyslu, podepsané memorandum k dostavbě nových jaderných bloků u nás. Pevně věříme, že nastal čas začít urychleně jednat o konkrétní formě a obsahu spolupráce s jednotlivými firmami a přetavit tyto deklarace do podoby smluv o smlouvách budoucích,“ uzavírá Perlík.