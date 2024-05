Nové nařízení o portálu průmyslových emisí bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU

Dne 2. května 2024 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nové nařízení o portálu průmyslových emisích, a to pod číselným označením 2024/1244.

Jedná se o plnohodnotnou náhradu dosavadního nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nařízení, je takový předpis závazný v celém svém rozsahu a přímo použitelný ve všech členských státech EU. Avšak na úrovni ČR bude nutné nové požadavky promítnout do stávajících právních předpisů, které upravují problematiku IRZ na národní úrovni.

V tomto směru se jedná o zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení obsahuje zcela nové požadavky kladené na ohlašovatele, které bude nutné promítnout nejen do právních předpisů, ale např. také do informačních systémů (ISPOP, CRŽP, IS IPPC). Zmínit lze zcela nové činnosti nebo nově přidané položky do seznamu znečišťujících látek. Stávajícím ohlašovatelům doporučujeme se s novým právním předpisem seznámit.

