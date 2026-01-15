SOVAK prodlužuje termín pro zasílání odborných přednášek pro konferenci VODA FÓRUM

SOVAK ČR prodlužuje do 31. ledna 2026 termín pro zasílání odborných přednášek a objednávek reklamních služeb pro konferenci VODA FÓRUM. Pokud máte zájem představit své technické nebo technologické řešení, novinku či zajímavý produkt pro obor vodovodů a kanalizací, neváhejte.
Program konference je orientován na prezentace dodavatelských společností v kombinaci s představením již realizované aplikace v konkrétní vodohospodářské společnosti. O zařazení do programu rozhoduje nejen obsah, členství v SOVAK ČR, ale i datum doručení přihlášky. Přednášející prezentací zařazených do programu konference mají navíc přednostní možnost rezervace ubytování.
Odborná vodohospodářská konference VODA FÓRUM, jejíž 4. ročník se letos uskuteční opět v Hotelu Zámek Valeč u Hrotovic 20.–21. května 2026, je určena managementu a technickým specialistům vodohospodářských společností.
Cirkulář s úvodními informacemi, nabídkou reklamních služeb a přihláškou odborné přednášky najdete na: https://www.sovak.cz/konference-voda-forum-2026.
dgdfhgf - monasona6564@gmail.com 15.1.2026 11:07
https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/dsgdfgfd.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/dsgdfgfd.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/guia-rapida-american-airlines-reservas.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/guia-rapida-como-puedo-hablar-rapidamente-con-el-representante-de-american.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/guia-rapida-cuanto-cobra-american-airlines-por-perro.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/guia-rapida-expedia-travel-flights.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/guia-rapida-how-to-book-student-fare-on-expedia-by-phone.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/how-to-book-student-fare-on-expedia-by-phone.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/mexico-american-guia-american-airlines-reservas.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/mexico-american-guia-como-puedo-hablar-rapidamente-con-el-representante-de-american.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/mexico-american-guia-cuanto-cobra-american-airlines-por-perro.pdf https://mahspets.org/wp-content/uploads/formidable/5/mexico-expedia-guia-expedia-travel-flights.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/dsgdfgfd.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/guia-rapida-american-airlines-reservas.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/guia-rapida-como-puedo-hablar-rapidamente-con-el-representante-de-american.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/guia-rapida-cuanto-cobra-american-airlines-por-perro.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/guia-rapida-expedia-travel-flights.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/guia-rapida-how-to-book-student-fare-on-expedia-by-phone.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/how-to-book-student-fare-on-expedia-by-phone.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/mexico-american-guia-american-airlines-reservas.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/mexico-american-guia-como-puedo-hablar-rapidamente-con-el-representante-de-american.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/mexico-american-guia-cuanto-cobra-american-airlines-por-perro.pdf https://fortmyers.org/wp-content/uploads/formidable/8/mexico-expedia-guia-expedia-travel-flights.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/dsgdfgfd-1.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/guia-rapida-american-airlines-reservas.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/guia-rapida-como-puedo-hablar-rapidamente-con-el-representante-de-american.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/guia-rapida-cuanto-cobra-american-airlines-por-perro.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/guia-rapida-expedia-travel-flights.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/guia-rapida-how-to-book-student-fare-on-expedia-by-phone.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/how-to-book-student-fare-on-expedia-by-phone.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/mexico-american-guia-american-airlines-reservas.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/mexico-american-guia-como-puedo-hablar-rapidamente-con-el-representante-de-american.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/mexico-american-guia-cuanto-cobra-american-airlines-por-perro.pdf https://loc.edu/wp-content/uploads/event-manager-uploads/event_banner/2026/01/mexico-expedia-guia-expedia-travel-flights.pdf