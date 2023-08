Snažíme se být korektní vůči všem a všemu, jen ne vůči pravdě

Základem pro snahu udělat ze života na této zemi spravedlivé, láskyplné, zdravé a šťastné místo bez ústrků, šikany, rasismu, válek a zaneřáděného životního prostředí je heslo, že jsme si všichni rovni a musíme přistupovat k ostatním jako k sobě.

Zcela určitě by bylo krásné, kdybychom si byli všichni rovni a všichni se k okolí chovali tak, jak sami k sobě. Obávám se ale, že si lidstvo větší hloupost nemohlo vymyslet. Nejsme si rovni. Prostě ne. Ono příslušenství k různým kastám, třeba regionálně, rodově, geneticky, z hlediska zájmů, názorů, inteligence, pohlaví, víry, fandovství, sexuální orientace a bůh ví čeho ještě, nás prostě rozděluje. Rozdělovalo nás to v minulosti, rozděluje nás to nyní a i v budoucnosti nás to rozdělovat bude.

Být korektní je slušné. Být hyperkorektní je hloupé. Pro někoho je zcela konkrétní korektnost ještě slušná, pro někoho už hloupá. A i tento okamžik lidi rozděluje na dva tábory. Boj proti polarizaci společnosti je marný, protože nejsme stejní a v tom si nikdy nebudeme v rámci lidstva rovní.

V postojích některých evropských představitelů se začínají projevovat podobné prvky v překotném boji proti klimatické změně a s tím spojených krocích. Mám na mysli některé europoslance – zástupce zelené frakce Evropského parlamentu - kteří začínají připouštět, že pokud by v Evropě nebylo tolik průmyslu, možná žádný, bude to z hlediska klimatu pozitivem. To asi bezpochyby.

Tato nebezpečně smýšlející skupina lidí zjevně překročila práh hyperkorektnosti vůči životnímu prostředí a mne tímto šupem poslali do tábora lidí, kteří přemýšlejí o jejich zdravém rozumu. Mám dokonce dojem, že ve mne probouzí jakousi skrytou agresivitu. Zkrátka mi facky rostou na rukách.

Podle mne by ztráta průmyslu uvrhla Evropu do chudoby, což by vedlo k sociálním problémům. Z globálního hlediska by to mělo nedozírné následky na klima a životní prostředí jako takové proto, že průmysl by byl prostě jen jinde a vůbec ne environmentálně šetrný. Spadli bychom do velmi nepříjemné a nepřijatelné závislosti na všem, o co bychom přišli, snížila by se vyjednávací schopnost, způsobilo by to poškození školství, výzkumu, vývoje, odliv mozků a spousty dalších negativních věcí.

Jsem si jist, že tito lidé jsou o své pravdě přesvědčení a myslí to vážně. Jsou připravení obejít se bez elektřiny, teplé vody, odejít do dřevostavby, jíst pouze zeleninu a chléb, nejíst maso a zimu přežít u ohně za konzumace v zemi uskladněných brambor. Možná jsou smířeni i s vědomím, že pokud onemocní, budou farmaka nedostupná a nemocniční péče rovněž nebude hned po ruce, takže to nic, co mají, honem přepíšou brkem na dřevěné tabulce dětem a konec. To samozřejmě přeháním, ale s břišní kolikou se na kole do nemocnice opravdu jede špatně.

Většinou má člověk možnosti, může si vybrat. Nepůjdu se dívat na Spartu, když jsem Slávista, nebudu se dívat na romantický film, kde prožívají strasti zamilovanosti dva muži, když jsem heterosexuuál a mám rád akčňáky. Odložím časopis s vytuněnými svalovci, či extrémně přelíčenými Bárbínami, protože se mi zdají směšné a prostě ho odložit mohu. Odložím i časopis s XXL modelkami, protože se nemohu koukat ani na ně, vzdor všem snahám napravit mě a vetknout mi do hlavy, že každé tělo je krásné. Já to tak necítím, podle mě každé tělo krásné není, včetně toho mého.

V případě odlivu evropského průmyslu do Asie či za Atlantik ale hrozí, že na výběr mít nebudu. Že to prostě někdo dopustí a já budu muset žít v dřevostavbě bez proudu, teplé vody, jíst v sezoně pouze zeleninu a chléb a když se neurodí, s pochopením umřít. Ale to se mi nechce.

Takže pokud mám tu možnost, mohu změnit či vyměnit ty, kteří o tom pak rozhodují, pokusím se o to. Je to má odpovědnost. Pokud nemůže jít každý svou cestou a musíme vybrat cestu společnou, nechť platí vůle většiny. Stále doufám, že většina lidí rozum má. A snad to tedy ta většina cítí podobně a půjde k evropským volbám informována o kandidátech, o jejich cílech, myšlenkách a činech a rozhodnou tak, abychom udrželi Evropu zdravou, čistou, nebojácnou, sebevědomou. Nastavovat druhou tvář v situaci, kdy má „bratr v diskuzi“ v ruce baseballovou pálku je opravdu hloupé.