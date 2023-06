Zálohování: Pro recyklaci potřebujeme odpad, tak se koukej snažit občane

Nové vedení Ministerstva životního prostředí akceptuje shodu nápojářů a obalářů a tak se rozhodlo, že půjde cestou zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky. Mnozí se nemohou zbavit dojmu, že si Česko opět vybralo méně efektivní variantu, ale zato dražší.

Nekončící debaty nad zálohováním PET lahví a plechovek nabraly konečně nějaký směr a tvar. Jenom upřímně nevím, zda to byla dobrá volba. Mnohokrát jsem na tomto místě napsal sousloví „nakonec to stejně zaplatí občan“ a ani dnes tomu nebude jinak.

Jako vždy, o přírodu jde až v druhém či třetím sledu, možná skoro vůbec, leč se s ní argumentuje na obou stranách barikád jako o život: „Pokud zavedeme povinné zálohování, zmizí plechovky a PET lahve z lesů a pangejtů podél cest, nebudou se povalovat vlastně už nikde, ulehčíme prostředí a přírodě, a hlavně, bude více materiálu k recyklaci. Budeme recyklovat, až se hory budou zelenat!"

I druhá strana si bere životní prostředí do svého argumentačního koktejlu: „Sbíráme bez záloh už dost. EU chce 9 lahví z 10 a my už umíme sesbírat skoro 8. Dát 5 mld. na to, abychom dosáhli té další petky, deváté z deseti, je opravdu drahý špás. Navíc je mechanická recyklace PETu energeticky náročná a není to celkově nic levného. Při nakládání s PETem se dále uvolňují do prostředí mikroplasty a zatím nikdo vůbec netuší, jakou paseku to může nadělat. Celý proces nakládání se kromě toho obohatí o další cesty prázdných PETek a tím se zásadně zvýší náklady a uhlíková stopa bude zas o něco vyšší. Emise, skleníkový efekt, oteplování planety.. Přitom by stačilo zefektivnit stávající systém. Navíc, podívejte se k sousedům. Tam se proměnilo zálohování zatím ve slušný fičák a u nás to nebude jiné."

Ve skutečnosti jde o kontrolu nad materiálovým tokem celkem slušně recyklovatelného a tedy na trhu žádaného materiálu. O nic jiného. Environmentální aspekty zálohování jsou každému steakholderovi ukradené, ale dobře se s nimi argumentuje. No a protože jde o obrovské peníze, tak se argumentovalo a jednalo opravdu dlouho, a nakonec se nějak rozhodlo.