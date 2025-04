Emisní povolenky pod tlakem: Výprodeje na trzích a americká politika srazily cenu na roční minimum

Trh s emisními povolenkami v posledních dnech zažívá turbulence, které si zaslouží pozornost nejen investorů, ale i všech, kdo sledují dění kolem klimatické politiky. Od počátku měsíce klesla cena povolenek z ročních maxim o téměř 8 %, přičemž minulé pondělí uzavřel referenční kontrakt EUA (European Union Allowance) na hodnotě 62,84 eura za kus. Proč se to děje a co to znamená?

Významný cenový pokles během několika dní

Cena emisních povolenek začala prudce klesat ve čtvrtek 3.4. a během čtyř dnů oslabila přibližně o 8 %. Následující pondělí obchodování skončilo na hodnotě 62,84 EUR za kus, což představuje denní pokles o 1,54 %. Trh byl výrazně nestabilní. Cena povolenek se v posledních letech pohybovala okolo 80–90 eur, v extrémech i nad 100 eur. Pokles pod 63 eur je tak vnímaný jako významný signál.

Americká administrativa a nervozita na trzích

Za aktuálním propadem nestojí jen počasí nebo sezónní výkyvy. Hlavním spouštěčem byla nejnovější opatření americké administrativy, která rozvlnila investiční vody a odstartovala výprodeje na akciových trzích. Jelikož trh s emisními povolenkami je stále více propojen s globálními finančními toky, zareagoval velmi rychle.

Investiční fondy – často z USA – hrají na trhu s povolenkami čím dál větší roli. Nejde už jen o nástroj klimatické politiky, ale také o spekulativní aktivum, které investoři nakupují a prodávají podle nálady na trzích. V posledních dnech povolenky kopírovaly vývoj amerických akciových indexů, což potvrzuje i nárůst korelace mezi těmito dvěma trhy. Zatímco roční průměr korelace je jen 1 %, nyní vzrostla na 48 %.

Roste korelace s akciovými indexy

Zajímavý je vývoj korelace mezi trhem emisních povolenek a akciovými indexy. Například 20denní korelace s indexem EuroStoxx 50 vzrostla na 69 %, přičemž roční průměr se pohybuje pouze kolem 10 %. Korelace s S&P 500 vzrostla na 48 %, což je významný odklon od běžného stavu. To ukazuje na vysokou míru spekulace a na skutečnost, že trh s povolenkami je čím dál více propojen s globálními finančními toky.

Rekordní objem obchodů

Objemy obchodů v hlavním kontraktu dosáhly rekordních hodnot – konkrétně 66,17 milionu EUA, z toho 12,5 milionu tvořily spreadové a blokové obchody. Tyto údaje ukazují, že investoři a obchodníci na trhu výrazně reagují – mění své strategie a přesouvají peníze podle toho, jak se vyvíjí ekonomická situace ve světě

Výhled do budoucna

Očekává se, že nestabilita na trhu emisních povolenek bude pokračovat i v dalších týdnech. Investoři budou pozorně sledovat, jak se budou vyvíjet ceny energií, ekonomická situace a rozhodnutí vlád – především v USA a Evropské unii.

Velký vliv na další vývoj může mít i evropská klimatická politika. Zásadní bude například zavádění klimatického balíčku Fit for 55, který má pomoci snížit emise o 55 % do roku 2030, a plánované změny v systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), které začnou platit ve čtvrté fázi tohoto systému.