Sněmovnu žádné odpady nezajímají

Důležitý je hlas v urně. Ten nikdo nedostane, pokud jeho tvář nebude tváří vlídného a chápavého strýčka či tetky od vedle, která nad námi drží ochranou ruku a nedopustí, aby nás plundrovala obec za naše vlastní odpady.

Neslýchané! Jak si někdo může dovolit přijít s tím, že obcím zvedne možnost vybírat od občanů za jejich odpad víc peněz? V této době? To prostě nelze! Vláda se s podporou Sněmovny všemožně snaží naplit současnou i minulou vládou zplundrovaný státní rozpočet. Otevřeně a plnou vahou šlape na krk firmám, obcím rovněž a pokud vidí nějakou skrytou možnost zahojit své rozhazovačství prostřednictvím občanů, udělá to.

Takto otevřeně to ale nelze. Je třeba tvářit se soustrastně a bránit občana velkohubými vyjádřeními a pokud možno se u toho bít v prsa. Možná se to bude hodit u voleb. Obce sice platí za odpady občanů, jsou za nakládání s nimi plně odpovědné, dokonce peníze od občanů vybírat můžou, ale ne moc, jen tak akorát. Aby politik neztratil tvář.

Argumenty jsou jasné: drahé energie, služby, potraviny a vlastně úplně všechno, inflace, lidé jsou na hranici chudoby, žijí z rukou do úst.. Nedovolíme obcím, aby mohli vybírat víc než 1200. To dá rozum. Argumentace navrhovatelů zvýšit strop je podobná. Vlastně stejná: drahé energie, služby, vlastně všechno, inflace atd.. Náklady na odpady se strmě zvyšují, odpady zabírají stále větší kus obecního rozpočtového koláče.

Dokonce zazněl prapodivný blábol o tom, že zástupci obcí jsou proti navýšení stropu na poplatky za odpad. Vedení SMO ČR prý jasně svůj postoj deklarovalo. Nevím. Možná paní poslankyni někdo uvedl v omyl, nebo její telefon na SMO ČR zvedla uklízečka, nebo vedení SMO ČR zastupuje jen bohaté obce, kterým je jedno, kolik za odpad budou doplácet. Opravdu nevím. Každopádně, v okamžiku, kdy si vzali slovo poslanci „od fochu“, tedy současní či bývalí starostové a starostky normálních českých vesnic, pravda o tom, jak obce stále více doplácí a jak by jim pomohlo mít větší manévrovací prostor, vyšla najevo.

Vzápětí ale vyšlo také najevo, že sněmovní politiky vlastně žádné financování odpadů nezajímá. Absolutní hluchota k reálným a každodenním problémům obcí v oblasti s nakládání s odpady. Nic. Žádná odpovědnost. Žádná snaha o porozumění problematice, pouze politický prospěch. Občan je volič, ten nemůže nést plnou odpovědnost za svůj nepořádek. A to že by to mohlo být motivací k třídění? To je věcí obcí. Zkrátka o věcích obcí rozhodli lidé, kteří do toho nemají co mluvit. A tak to taky dopadlo.