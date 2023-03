Který čerchmant to těm městům a obcím nakukává

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený tlak na realizaci projektů dotřiďování směsného komunálního odpadu a já si tak říkám, zda si ti, kterých se to týká a rozhodují o schématu odpadového hospodářství uvědomují, do čeho jdou.

Asi není náhoda, že subjekty zodpovědné za nakládání s odpady, tedy především obce a města, připouštějí při svém rozhodování nad dalším rozvojem svých odpadových hospodářství, možnost budovat dotřiďovací linky - a klidně i velmi sofistikované a tedy velmi nákladné. Vždy si říkám, který čerchmant to těm zastupitelům našeptává.

Obce a města vynakládají spousty sil a peněz na zefektivňování třídění primárního, tedy toho, které provádíme téměř všichni doma. Nemohu si pomoci, ale v mé černé není nic, čím by stálo jakémukoli odpadáři se zabývat. Není tam žádné bio vč. kuchyňského odpadu, téměř žádný plast, papír, polystyren, žádná plechovka, PET… jen opravu děsivá směs čehosi, co opravdu není možné nijak využít. Tedy takhle... ono by se asi něco našlo, každému kusu z toho hnusu by se musel věnovat náležitý čas a péče, trochu té energie a vody a šlo by to. Ovšem člověk, který by to dotáhl až sem, bude zřejmě stižen jistou formou obsese.

Ten kdo chce postavit dotřiďovací sofistikovanou linku u nás, to jest v České republice, má jistě ušlechtilé důvody. Ti, kdo o správnosti této cesty právě obcím a městům prezentují výhody těchto zařízení, si na ušlechtilosti a závazných cílech a výhodnosti a komplexnosti řešení při svých prezentacích dávají záležet. Dávají příklady ze zahraničí a uvádí jejich čísla a předkládají je jako vzor.

Jenže u nás je už ta černá popelnice přetříděná.