Siemens a Airbus spojují síly pro dekarbonizaci velkých průmyslových areálů v USA a Velké Británii

Siemens a Airbus spoluprací posilují své dlouhodobé partnerství, nová strategická smlouva má za cíl dekarbonizaci velkých průmyslových areálů firmy Airbus v USA a Velké Británii. Iniciativa představuje důležitý milník v programu společnosti Airbus, který se zaměřuje na minimalizaci dopadu provozních činností na životní prostředí, a to především prostřednictvím cíleného snižování emisí CO₂ a spotřeby energie.
V rámci uzavřené dohody Siemens nasadí škálovatelná a ověřená dekarbonizační řešení, která jsou přizpůsobená vybraným lokalitám tak, aby Airbus dosáhl cíle snížit emise o 80 kilotun CO₂e ročně od roku 2030. Projekt povede divize Technologie budov společnosti Siemens a bude podpořen firmou Capgemini. Společně využijí rozsáhlé odborné znalosti v oblasti udržitelnosti a digitalizace, aby zajistily úspěšnou a rychlou realizaci projektu.
Dekarbonizace ve velkém: škálovatelná řešení s měřitelným dopadem
Siemens vyhodnotí jednotlivé lokality a vytvoří celkový dekarbonizační plán pro vybrané areály, který se stane základem škálovatelných řešení pro snížení energetické náročnosti a emisí uhlíku. Pro urychlení výběru opatření se využijí digitální dvojčata energetických systémů (Energy System Twins), která prostřednictvím simulací pomohou určit nejlepší dekarbonizační scénáře. Klíčové prvky zahrnují dekarbonizaci výroby tepla pomocí tepelných čerpadel, zvyšování energetické účinnosti, chytré měřicí systémy, integraci lokálních obnovitelných zdrojů energie a inteligentní systémy řízení energií, které budou monitorovat, řídit a spotřebu napříč areály. Tato opatření umožní společnosti Airbus snížit spotřebu energie o 20 % a emise skleníkových plynů ve Scope 1 a 2 o 85 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2015.
Poradenskou společnost Capgemini Siemens pověřil realizací první fáze programu, která zahrnuje konzultační činnosti, správu a řízení (governance) a podporu projektového managementu a plánování. Capgemini rovněž přináší odborné znalosti v oblasti digitalizace a automatizace systémů pro monitorování a měření energií. „Naše spolupráce se společností Airbus stojí na letech vzájemné důvěry a společných cílů. Ukazuje schopnost Siemensu dodávat chytré a škálovatelné technologie a služby pro snížení uhlíkové stopy. Dali jsme si za cíl, aby energetická transformace společnosti Airbus byla nejen udržitelná, ale také dosažitelná a škálovatelná. Chceme aby Airbus a další průmysloví lídři mohli čelit klimatickým výzvám a zároveň posilovat provozní odolnost a dlouhodobou konkurenceschopnost,“ uvedla Susanne Seitz, generální ředitelka divize Technologie budov společnosti Siemens.
„Jsme hrdí, že podnikáme důležitý krok směrem k energeticky efektivnějším provozům, připraveným na udržitelnou budoucnost. Spolupráce s důvěryhodnými partnery je klíčová pro budování odolnějšího průmyslového zázemí. Odborné znalosti našich kolegů ve Velké Británii a USA a technické know-how Siemensu nám umožní dosáhnout našich cílů v oblasti spotřeby energie a snižování emisí,“ uvedl Florent Massou dit Labaquère, výkonný viceprezident provozu komerčních letadel společnosti Airbus.
Plán do roku 2030
První fáze projektu začala v létě 2025 vypracováním dekarbonizačních plánů pro jednotlivé lokality. Realizace proběhne na základě inženýrských studií, přičemž zavádění infrastruktury začne v roce 2026. Siemens může novou infrastrukturu také provozovat a udržovat, čímž zajistí její dlouhodobou efektivitu a odolnost. Siemens a Airbus spolupracují již více než půl století. Mezi klíčové oblasti spolupráce patří automatizace továren, průmyslový software, bezpečnostní technologie, automatizace budov a další. Tato nová dohoda navazuje na úspěšnou spolupráci a podporuje ambice společnosti Airbus v oblasti udržitelnosti a dosažení jejích cílů pro minimalizaci provozního dopadu na životní prostředí.
