Sešel se Krizový štáb, který řešil havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou

Vykolejení 17 cisternových vozů převážejících chemickou látku benzen u Hustopečí nad Bečvou představuje bezprecedentní havárii, u které mohou nastat závažné důsledky pro životní prostředí. Zatímco ani ovzduší, ani pitná voda nejsou aktuálně havárií ohroženy, chemická látka se z místa havárie dostává do povrchové a podzemní vody. Řeka Bečva není ale v bezprostředním ohrožení. K řešení situace se sešel krizový štáb MŽP.

„Svolal jsem krizový štáb ministerstva k havárii cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Chtěl bych ubezpečit, že v případě ovzduší už žádné nebezpečí nehrozí, nyní preventivně řešíme dopad na podzemní a povrchové vody. Všechny zasahující složky i místní starostové a hejtmani mají nyní aktuální a podstatné informace, které jsou potřeba k co nejlepší ochraně území. Zaměříme se na odstranění havárií poničených cisteren, odstranění zasažené zeminy, zamezení dalšímu šíření kontaminace a pravidelný monitoring vzorků vod,“ shrnuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

V tuto chvíli na místě havárie řídí bezodkladné likvidační práce Hasičský záchranný sbor, Česká inspekce životního prostředí na místě koordinuje práce a monitoring, aby se minimalizovaly škodlivé dopady havárie. Samotnou realizaci sanačních prací včetně monitoringu připravuje Správa železnic.

„Obnova železničního provozu a náhrada kontaminovaného železničního svršku bude možná poté, co se vypořádáme s aktuální situací. I s ohledem na to, že došlo k nehodě na železniční dopravní cestě pro osobní i nákladní dopravu, podnikáme všechny kroky, aby se podařilo co nejrychleji situaci vyřešit. Věřím, že již budeme moci v dohledné době odhadnout, kdy bude možné začít s obnovou železničního provozu, vedle odtěžení kontaminované zeminy totiž bude nutné opravit i poškozené trakční vedení nebo signalizaci. Práce se snažíme urychlit, jak jen to je možné. Zároveň probíhá vyšetřování samotné nehody, její příčinu ale bude možné potvrdit až později,” vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka.

„Mohu jednoznačně potvrdit, že provádíme kontinuální měření na několika profilech a úsecích řeky Bečvy. Ta není v tuto chvíli jakýmkoliv způsobem havárií zasažena. Podnikáme všechna preventivní opatření, která potřebujeme k tomu, abychom řeku ochránili i nadále. Je to prioritou i Povodí Moravy, které je na místě od samého začátku. Stejně tak jsme v kontaktu s Českým rybářským svazem, s místní organizací v Hustopečích nad Bečvou, kde jsme připraveni i jejich prostřednictvím monitorovat situaci na třech vodních nádržích, které jsou bezprostředně nejblíž,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

„Hasičský záchranný sbor aktuálně řeší na místě odstranění zbývajících cisteren. Přečerpalo se již více než 300 tun benzenu. Jelikož je tu nadále riziko výbuchu, musíme postupovat velmi obezřetně. Zároveň probíhají ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí práce na zabránění dalšího rozšíření kontaminace benzenem do blízkých vod. Prosíme občany, aby se nepřibližovali k místu havárie, jelikož zde probíhají práce s těžkou technikou a zároveň hrozí bezpečnostní riziko” upozornil Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.

Zasaženou oblast tvoří především štěrky nebo písky, tedy horniny s velmi vysokou propustností. Česká inspekce životního prostředí v pravidelných intervalech odebírá vzorky povrchových vod z okolí havárie a společně s HZS zajišťuje preventivní opatření na blízkých vodních nádržích. Nadlimitní koncentrace benzenu v blízké řece Bečvě zatim nebyla zaznamenána. Zaznamenán nebyl ani úhyn ryb.

„Krajská hygienická stanice od začátku nehody ve spolupráci s HZS a ČIŽP a také s místními samosprávami monitoruje situaci a zjišťuje kvalitu pitné vody. Zatím nemáme žádnou informaci o tom, že by byl nějaký zdroj pitné vody zasažen. Přesto situaci nadále aktivně monitorujeme a preventivně odebíráme vzorky,” uvedla Hlavní hygienička ČR Barbora Macková s tím, že pokud by měli občané nějaký dotaz k aktuálnímu stavu pitné vody, ať se obrátí na provozovatele vodovodu nebo na Krajskou hygienickou stanici.