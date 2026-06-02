Protěžovat pouze environmentální udržitelnost není udržitelné

Pojem udržitelnosti se v čase proměňuje, ale jeho podstata zůstává stejná. V minulosti jsme mluvili o „trvale udržitelném rozvoji“, později o „udržitelném rozvoji“, „zeleném růstu“, „zelené ekonomice“ a dnes o „cirkulární ekonomice“. Stále je to ale o tomtéž: jak efektivněji nakládat se zdroji a snižovat negativní dopady na životní prostředí.
Udržitelnost je fascinující disciplína a nutno podotknout, že je o ní slyšet všude. Bohužel jde nezřídka o účelové zmínky a důvody k nim jsou různé. Většinou jde o snahu vypadat lépe, přihřát si polívčičku, manipulovat atd. Technologická agentura ČR (TA ČR) má ale udržitelnost v popisu práce. Je to její základní poslání. A právě o udržitelnosti a činnosti TA ČR jsme si promluvili s členem předsednictva Miroslavem Havránkem.
Co je udržitelnost podle Miroslava Havránka?
Udržitelnost znamená mimo jiné snahu uzavírat materiálové toky, minimalizovat spotřebu primárních surovin a omezovat emise, odpady a další zátěže, které do prostředí vypouštíme. Často se udržitelnost zjednodušuje na environmentální rovinu, ale ta sama o sobě nestačí. Má tři základní pilíře: environmentální, ekonomický a sociální. A pouze jejich rovnováha umožňuje dlouhodobé fungování společnosti. Pokud jeden z nich selže, vzniká napětí, konflikty a společenské výkyvy, které dnes vidíme například v podobě polarizace společností nebo energetické chudoby.
Udržitelnost lze rozšířit i o další dimenze, například technologickou, legislativní či etickou (tzv. model STEEPLE). Nejde však o to, kolik kategorií si vytvoříme, ale o to, abychom se vyhýbali extrémům a hledali rovnováhu.
Za posledních třicet let se Česká republika výrazně posunula v kvalitě ovzduší, vody i nakládání s odpady. Je to především díky legislativě, technologickému pokroku a rozvoji principů průmyslové ekologie. Přesto zůstávají oblasti, kde se nám nedaří. Zejména jde o oblasti klimatu a biodiverzity, kde dlouhodobý tlak stále převyšuje naši schopnost jej snižovat. Udržitelnost je ale především neustálé hledání rovnováhy mezi environmentálním, ekonomickým a sociálním pilíři. Je to boj. Kdyby to ale bylo jednoduché, už bychom to měli vyřešené.
Jakou roli v udržitelnosti hrají inovace?
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře