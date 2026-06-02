Na Univerzitě Pardubice se žáci z celé ČR utkají o titul nejlepší Mladý chemik

Finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR bude opět hostit Univerzita Pardubice. V prostorách Fakulty chemicko-technologické se 11. června utká 42 nejlepších žáků. Celkem se do 14. ročníku soutěže zapojilo 21 065 žáků ze 772 základních škol v zemi.
Soutěž pro žáky a žákyně osmých a devátých tříd základních škol představuje chemii jako atraktivní studijní obor s vynikajícími možnostmi pracovního uplatnění. Regionální kola probíhala od září loňského roku do letošního března. „Národní finále je výjimečnou událostí, která propojuje školy, univerzity, firmy i další partnery podporující chemické vzdělávání. Pro mnoho žáků představuje první skutečný kontakt s chemií mimo školní lavice a často i moment, který ovlivní jejich další směřování. Řada současných studentů i absolventů naší fakulty si soutěží v minulosti prošla a právě Mladý chemik je motivoval k tomu, aby se chemii věnovali dál při studiu i v profesním životě,“ říká prof. Petr Němec, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Na talentované žáky a žákyně čeká nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Součet bodů z teorie a praxe rozhodne o konečném pořadí. „Zadání soutěžních úloh je výsledkem týmové práce odborníků naší fakulty a reflektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Nebojíme se ale zařadit i několik obtížnějších otázek, protože od celostátních finalistů očekáváme nadstandardní vědomosti a hlubší zájem o obor. Pedagogům jsme proto s předstihem rozeslali tematické okruhy požadovaných znalostí, aby své svěřence mohli na finále adekvátně připravit,“ vysvětluje Petr Mošner, proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Finalisté ale nebudou jen soutěžit. Na jeden den se ocitnou v roli studujících UPCE. Budou moci bezplatně poobědvat v menze, přespat na univerzitních kolejích nebo si vyzkoušet práci ve špičkově vybavených laboratořích. Během doprovodných aktivit je lektoři Fakulty chemicko-technologické provedou ukázkami zábavných i didaktických experimentů. V rámci Science Show budou mít příležitost ochutnat netradiční pokrmy a nápoje inspirované principy molekulární gastronomie a mixologie.
Během slavnostního vyhlášení vítězů pořadatelé ocení také tři učitele, jejichž žáci obsadí medailové pozice. Děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Němec udělí prvním pěti finalistům příslib přiznání stipendia ve výši 120 000 korun, pokud se v budoucnu rozhodnou pro studium na této fakultě. Zvláštní cenu obdrží desetiletý Matěj Vaník ze ZŠ Palachova v Brandýse nad Labem, který se jako mimořádně nadaný a historicky nejmladší účastník do celostátního finále probojoval už podruhé.
