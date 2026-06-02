EU chce urychlit digitalizaci vodohospodářství. Cílí na efektivnější správu vody

2. 6. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se vodohospodářství – urychlení digitalizace v zájmu lepšího řízení a udržitelnosti.

Hospodaření s vodou v EU si vyžaduje inteligentní digitální systém, díky němuž by se zlepšilo předvídání v reálném čase a snížily náklady. Tato iniciativa digitalizaci urychluje prostřednictvím tří nástrojů: dat velkého objemu založená na umělé inteligenci, rozsáhlého zavádění internetu věcí a rutinního pozorování Země.

Cílem je zajistit spolehlivé služby, omezit byrokracii a podpořit konkurenceschopný trh. Na základě lepší přeshraniční spolupráce a vyšší transparentnosti se pak mohou veřejnosti nabídnout kvalitnější údaje a zajistí se i inteligentnější řízení vodních zdrojů EU.

EU 116_26 EK Výzva k předložení informací – Ares(2026)5310172

