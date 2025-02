Projekt na zachytávání CO2 v norském ZEVO se vrací do hry

Na konci ledna byl znovu zahájen projekt na výstavbu technologie pro zachytávání uhlíku ve stávajícím ZEVO. Zařízení za miliardy má být spuštěno během několika let.

V norském Oslu byla po dvouleté přestávce obnovena příprava prvního zařízení pro energetické využívání odpadu (ZEVO), které využívá technologii zachycování a skladování oxidu uhličitého (CCS – carbon capture and storage). Provozovatel spalovny přepracoval projekt, který byl v dubnu 2023 pozastaven kvůli překročení celkových nákladů, a městská rada schválila novou strukturu nákladů. Informovala o tom agentura Reuters.

O miliardu méně

Podle původních odhadů měla výstavba technologie přijít na 6 miliard norských korun, ale po tom, co se ukázalo, že by celkové náklady měly být mnohem vyšší, se od plánů upustilo. Budoucí provozovatel zařízení v současné době očekává, že projekt přijde na max. 9,5 miliardy norských korun. To znamená o zhruba miliardu méně, než za kolik mělo být zařízení postaveno před dvěma lety.