Při prohlídkách stokové sítě loni PVK odhalily sedmnáct havárií

Stoková síť v metropoli je každým rokem pod bedlivou kontrolou odborníků z Pražských vodovodů a kanalizací. Ti loni prohlédli 149 kilometrů kanalizace a zrevidovali 1 417 vstupních šachet a objektů.
„Při prohlídkách jsme nalezli sedmnáct havárií na stokové síti. Po jejich vyhodnocení jsme vypracovali 53 návrhů na odstranění závad, které byly následně předány do plánu oprav a investic,“ sdělil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
Pomocí kouřové metody proběhla kontrola 15 kilometrů splaškové kanalizace. Kouřová metoda je primárně využívána za účelem nalezení nepovoleného napojení dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace. V roce 2025 odhalily PVK touto metodou 8 neoprávněných napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci. „Odstraněním těchto napojení se snižuje zatížení čerpacích stanic a pobočných čistíren,“ vysvětlil Mrázek.
PVK při kontrolách úzce spolupracují se správcem sítě Pražskou vodohospodářskou společností. V souladu s provozovatelskou smlouvou mezi PVK a PVS je průběžně prováděn preventivní průzkum stokové sítě u neprůlezných profilů pomocí televizních inspekčních systémů a u průlezných profilů pomocí pěší prohlídky. Mimo systematického průzkumu vycházejícího z provozovatelské smlouvy mezi PVK a PVS, jsou prováděny prohlídky stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod a v rámci koordinace při opravách tramvajových tratí, povrchů komunikací a dalších inženýrských sítí.
„Ve spolupráci s PVS a zástupci pražského magistrátu vyhledáváme od roku 2020 kanalizace sloužící k odvádění splaškových vod, u kterých je nejasný vlastník a provozovatel. Loni jich bylo revidováno na 23 kilometrů,“ podotkl Mrázek. V úzké koordinaci s Lesy hlavního města Prahy i Českou inspekcí životního prostředí PVK odhalily 14 nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci. Jejich odpojením pak došlo ke zlepšení kvality povrchových vod v metropoli.
Pražská stoková síť měří 3 904 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 027 kilometrů. Na stokovou síť je napojeno 127 866 kanalizačních přípojek. Chod celé sítě zajišťuje také 349 čerpacích stanic. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 21 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.
Komentáře