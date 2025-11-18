Představenstvo SOVAK ČR ocenilo čestným členstvím profesora Wannera

Součástí 23. ročníku konference Provoz vodovodů a kanalizací, která se letos koná v Ostravě, bylo i udílení čestného členství představenstva oborového spolku SOVAK ČR. Za dlouhodobou a obětavou práci pro rozvoj oboru vodovodů a kanalizací ocenění získal prof. Ing. Filip Wanner, DrSc.
Profesor Wanner patří mezi nejvýznamnější evropské i světové odborníky v oblasti čištění odpadních vod a jeho profesní kariéra je úzce spojena s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, kde působí od roku 1981. Čestné členství převzal od ředitele a člena představenstva SOVAK ČR Ing. Viléma Žáka za prof. Wannera jeho syn, sám pan profesor se připojil vzdáleně a před plným auditoriem poděkoval za ocenění své práce.
Medailonek prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc.
Mezi hlavní profesní zájmy prof. Wannera patří studium biofilmových procesů, stabilizace nitrifikace v biofilmu, populační dynamika aktivovaného kalu a biologické odstraňování dusíku a fosforu. Významně přispěl k rozvoji matematického modelování těchto procesů a k pochopení separačních vlastností aktivovaného kalu.
K jeho úspěchům patří například zavedení metody bioaugmentace nitrifikačních bakterií in-situ s využitím regenerační zóny v proudu vratného kalu, která je využívána na obou vodních linkách ÚČOV Praha. Formuloval principy metabolické selekce pro řízení sedimentačních vlastností aktivovaného kalu a věnuje se také konstrukci moderních dosazovacích nádrží. Od roku 2008 se zaměřuje na technologie opětovného využívání vyčištěných odpadních vod, což je oblast s rostoucím významem v souvislosti s klimatickými změnami a nedostatkem vody.
Profesor Wanner je autorem řady monografií a stovek odborných článků, přispíval i do časopisu Sovak. Během své dlouhé odborné kariéry byl řešitelem mezinárodních projektů a hostujícím profesorem na univerzitách v Austrálii, USA, Itálii, Nizozemí a dalších zemích. Jeho odborné a manažerské schopnosti dokládá dlouholeté působení v předsednictvu nejprestižnějších mezinárodních organizací – European Water Association (EWA) a International Water Association (IWA). V letech 2005–2007 byl prezidentem EWA, jako první zástupce východní Evropy v této funkci. V IWA působil více než 20 let jako zástupce ČR v generálním shromáždění, založil a vedl specializovanou skupinu pro populační dynamiku aktivovaného kalu (dnes MEWE), vedl skupinu pro návrh a provoz velkých ČOV a významně se podílel na organizaci mezinárodních konferencí v Praze i v zahraničí.
Je držitelem řady prestižních ocenění, včetně Ceny Körberovy nadace za evropskou vědu (1995) a medaile Williama Dunbara Evropské asociace pro vodu (2008). V roce 2021 mu bylo uděleno čestné členství International Water Association, což je výjimečná pocta udělovaná jen několika světovým odborníkům.
Na české scéně je prof. Wanner zakládajícím členem a bývalým dlouholetým předsedou Asociace čistírenských expertů ČR, dnes Asociace pro vodu ČR (CzWA). Do dnešního dne je vedoucím odborné skupiny pro čištění a recyklaci městských odpadních vod při CzWA. Podílel se na založení a pořádání řady ročníků Bienální konference VODA (CzWA) a konference Nové metody a postupy při provozování ČOV (CzWA a VHOS, a.s.). Je velkým propagátorem zapojení mladých odborníků a inicioval vznik oficiální české odnože mezinárodního programu IWA pro mladé odborníky ve vodním hospodářství. Řadu let se aktivně podílel na vydávání časopisu Vodní hospodářství, působil jako člen redakční rady tohoto časopisu i přílohy Čistírenské listy (dnes Listy CzWA), významně přispíval k odborné náplni řady čísel a díky jeho dlouholeté práci je dnes tento časopis zavedeným médiem CzWA. Aktivně se podílel na práci komise SOVAK ČR pro ČOV, tvorbě odborných stanovisek i vzdělávání nové generace odborníků. Řada jeho studentů dnes působí na významných pozicích v oboru.
Ve volném čase se věnuje studiu světových dějin, historii čistírenství a je dlouholetým fanouškem parních lokomotiv. Je ženatý a svého syna Filipa přivedl také k práci v oboru vodovodů a kanalizací.
