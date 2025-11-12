02/2025

Praha vybuduje nové mobilní hrazení na Rašínově nábřeží, ochrání oblast v případě povodní

12. 11. 2025| zdroj: Praha0

prague-3372263_640
zdroj: pixabay

Rada hl. m. Prahy na svém jednání rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce protipovodňové ochrany na Rašínově nábřeží v Praze 2. Náklady akce jsou ve výši 14,9 milionu korun bez DPH, práce by měly trvat čtyři měsíce. Cílem záměru je zajistit spolehlivé a rychlé řešení pro případ, že lokalitu zasáhne velká voda.

„Pokračujeme v rozšiřování protipovodňové ochrany města. Na Rašínově nábřeží navážeme na hotový úsek u Výtoně a doplníme jej o 450 metrů nového mobilního hrazení. Díky tomu zásadně posílíme ochranu této frekventované části Prahy před povodněmi,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

„Voda k Praze patří odjakživa, ale je na nás, aby zůstala přítelem, ne hrozbou. Nové mobilní hrazení je dalším krokem k tomu, aby město zůstalo v bezpečí i v dobách, kdy Vltava ukáže svou sílu,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. Předmětem veřejné zakázky byla stavba nového mobilního hrazení na Rašínově nábřeží. Severní část je navržena v délce cca 125 metrů a jižní část má mít délku zhruba 325 metrů. Celkem se tedy bude jednat o nové mobilní hrazení v délce 450 metrů.

Záměr veřejné zakázky schválili pražští radní 16. června 2025. V ní nakonec uspěla společnost ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., která nabídla 14 896 362,88 korun bez DPH. Nabídková cena vybraného dodavatele tak nepřevýšila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládaná doba realizace stavby je čtyři měsíce, hotovo by mělo být v příštím roce. Nové mobilní hrazení bude navazovat na již dokončenou část v oblasti Výtoně, kterou pokrývá mobilní hrazení v délce 47 metrů s hrazenou výškou 0,645 metru.

