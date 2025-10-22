Praha dokončila definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja. Zlepší ochranu města před povodněmi

Hlavní město Praha úspěšně dokončilo stavbu definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja, jednoho z klíčových prvků systému protipovodňové ochrany metropole. Projekt byl realizován v rámci stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, etapa 0008 – kompenzační opatření, definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“.
Stavbu pro hlavní město zajistila Pražská vodohospodářská společnost a.s., zhotovitelem byla společnost ÚČOV – kompenzační opatření, tvořená firmami STRABAG Water s.r.o. a STRABAG a.s.,"
„Definitivní uzávěr plavebního kanálu v Troji je dalším krokem k posílení protipovodňové ochrany hlavního města a bezpečnosti jeho infrastruktury. Projekt navazuje na dlouhodobý systém opatření, který chrání Prahu před povodněmi,“ uvedl radní pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Uzávěr plavebního kanálu Troja je součástí kompenzačních opatření vyvolaných stavbou nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Nové řešení zohledňuje změněné odtokové poměry v Trojské kotlině při zvýšených průtocích Vltavy. „Hlavním úkolem vybudovaného uzávěru plavebního kanálu je možnost plného otevření vrat plavebních komor pro průchod povodňových průtoků a následně po kulminaci a opadnutí velké vody plavební kanál opět bezpečně uzavřít. Tím se umožní rychlá revize plavebních komor, včetně jejich případného vyčištění od nánosů, a výrazně se tak urychlí uvedení celé soustavy do běžného provozu. Dalším pozitivem je, že nyní bude možné realizovat údržbu a opravy vypuštěného plavebního kanálu, aniž by bylo nutné vypustit celou trojskou zdrž, jak tomu bylo doposud.“ vysvětlil Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.
Stavba byla zahájena 1. prosince 2023 a dokončena přesně podle harmonogramu 30. září 2025. V rámci projektu byly na obou březích kanálu vybudovány nové konstrukce, včetně dna a břehových částí. Plavba byla přerušena od listopadu 2024 do dubna 2025, kdy proběhly hlavní práce – vypuštění kanálu, montáž klapky a její úspěšné testování. „Celý projekt proběhl v plánovaném čase a bez zásadních komplikací,“ doplnil Pavel Válek, předseda představenstva
a generální ředitel Pražské vodohospodářské společnosti. „V květnu 2025 byla obnovena plavba a následovaly už jen dokončovací práce a úpravy terénu.“
„Velmi si vážím konstruktivního přístupu zúčastněných stran při řešení všech výzev, které se na stavbě objevily. Děkuji, že jsme mohli být součástí realizace tohoto zajímavého projektu.“ Doplnil jednatel společnosti STRABAG Water s.r.o. Jindřich Tautrman.
Hotové dílo bylo předáno do správy Správě služeb hlavního města Prahy, která jej bude provozovat ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p. Uzávěr bude sloužit při povodňových stavech k řízenému převádění části průtoků plavebním kanálem Troja – Podbaba a plavebními komorami Podbaba.
Projekt financovalo hlavní město Praha. Investorem a koordinátorem výstavby byla Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Komentáře