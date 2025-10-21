Pollutec 2025 dokázal, že CzechTrade českým firmám pomáhá prorazit v zahraničí

I letos se české firmy zúčastnily veletrhu Pollutec 2025 v Lyonu, jedné z největších evropských událostí zaměřených na životní prostředí, vodní hospodářství a energetiku.
Díky agentuře CzechTrade a projektu NOVUMM2KET se mohly prezentovat v rámci národní expozice, která jim zajistila viditelnost, zázemí i finanční podporu. „Naší ambicí je pomoci firmám prorazit v zahraničí,“ řekla vedoucí manažerka projektu, Viktorie Hrdličková.
Mezinárodní veletrh Pollutec 2025, který začátkem října proběhl v Lyonu, je jednou z nejvýznamnějších evropských událostí v oblasti životního prostředí, vodního hospodářství, odpadů a energetiky. Letos hostil přes 2 000 vystavovatelů ze 73 zemí světa a nabídl více než 400 odborných přednášek a diskusí. Nechyběli ani zástupci České republiky. Díky podpoře agentury CzechTrade se veletrhu účastnilo pět českých firem ve společné expozici, další dvě společnosti vystavovaly samostatně bez podpory.
„Jsem velmi spokojená s průběhem akce. Pět firem, které se do veletrhu zapojily, mělo zároveň příležitost využít podporu z projektu Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií, a výsledky považuji za úspěšné,“ říká Viktorie Hrdličková, vedoucí manažerka projektu NOVUMM2KET, který účast českých firem na Pollutecu pomáhá financovat.
Projekt NOVUMM2KET je spolufinancován z prostředků Evropské unie skrze OP TAK a zaměřuje se na podporu malých a středních podniků mimo hlavního města Prahy. „Každá firma, která splní podmínky projektu, může získat podporu až 160 tisíc korun, což je maximálně 70 % nákladů. Zbylých 30 % nákladů hradí firma. Podpora je formou zvýhodněné služby. CzechTrade za firmy objedná plochu pro společnou expozici, zajistí zázemí, promo, doprovodnou akci, registrace i veškerou administrativu,“ vysvětluje Hrdličková.
Společná expozice si klade za cíl zvýšit viditelnost českých firem a usnadnit jim vstup na zahraniční trhy. „Národní stánek přitáhne pozornost návštěvníků k menším firmám, které by samostatně vystavovaly na malé ploše. Zároveň jim šetří náklady a zajišťuje profesionální prezentaci,“ uzavírá Hrdličková.
Pollutec 2025 tak není jen výkladní skříní ekologických inovací, ale i místem, kde se české firmy mohou stát viditelnou součástí evropského trhu — s podporou, která má konkrétní dopad.
