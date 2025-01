Podle odhadů si revidovaná UWWTD vyžádá během 20 let investice ve výši 400 mld. Kč

Výše celkových investic může být ale výrazně nižší, jelikož zatím není přesně popsán mechanismus systému rozšířené odpovědnosti původců znečištění.

Revize směrnice o čištění městských odpadních vod (UWWTD), která byla v platnosti už od roku 1991, byla zahájena proto, že rozsah směrnice neodpovídal aktuálnímu stavu znalostí oboru. 5. listopadu 2024 byla revidované znění směrnice schváleno. 12. prosince zveřejněno ve věstníku EU a společně s tím začala běžet lhůta pro implementaci (36 měsíců ).

Michaela Vojtěchovská Šrámková, odborná asistentka ve Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), na konferenci Vodárenská infrastruktura a její financování mluvila o dopadu legislativních změn na vodohospodářský obor.

Čím se teď všichni ve vodárenství budou muset zabývat

Mezi hlavní změny patří posunutí rozsahu směrnice pro aglomerace větší než 1 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Novou kapitolou jsou integrované plány pro nakládání se srážkovými vodami. V rámci terciárního stupně se nastavují nové limity a zavádí se kvartérní čištění. Pro vodárenský sektor je pozitivní změnou systém rozšířené odpovědnosti původců znečištění (EPR systém), který je aktuálně nastaven tak, že subjekty budou hradit 80 % nákladů na kvartérní čištění.

Jenomže způsob, jakým se bude financování provádět, bude předmětem až delegovaných aktů, které mají být vydávány v průběhu implementace. „Jde o jednu z nejproblematičtějších věcí, protože už dnes máme začít něco dělat, ale přesně nevíme, jak bude tato otázka řešena,“ říká Michaela Vojtěchovská Šrámková. Dále je pro provozovatele a vlastníky vodárenské infrastruktury důležitou změnou energetická neutralita.

Evropskou směrnici budeme muset transponovat do české legislativy, a to ne jenom v rámci zákonů, ale především prováděcích předpisů, které stanovují, co a jak se bude dělat. Podle Šrámkové bude důležité, aby směrnice byla do národní legislativy převedena transparentně, jednoznačně a nové legislativní postupy byly pro provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury srozumitelné.

Kvůli směrnici bude nutné revidovat vodní zákon, nařízení vlády 401/2015 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb.) a prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb. „Předpokládá se i dopad na cenový výměr, protože implementace bude náročná a cenu vodného a stočeného nějak ovlivní,“ vysvětluje Michaela Vojtěchovská Šrámková.

Mezi nejhlavnější body, které bude potřeba vyřešit, patří nastavení nových emisních limitů, integrovaných plánů pro srážkové vody, dále zrušení výjimek ze zpoplatnění, okolo kterých probíhá velká diskuze nebo stanovení technologií kvartérního čištění relevantních pro Česko. V neposlední řadě bude nezbytné dodržet časový plán implementace, která probíhá a každým měsícem se zkracuje.

Největší legislativní úkol