Parlament přijímá nová pravidla na podporu úspor energie

Dne 11. července přijali poslanci Evropského parlamentu nová pravidla na podporu úspor energie pro rok 2030 jako součást Zelené dohody.

Schválena je konečná úspora 1,9 % v posledním období do konce roku 2030, přičemž roční úspory energie začnou s 1,3 % v období do konce roku 2025 a postupně dosáhnou schválené úrovně 1,9 %. Jedná se o úsporné cíle, kterých by mělo být dosaženo za pomoci místních, regionálních a celostátních opatření v různých odvětvích jako je např. veřejná správa, budovy, podniky, datová centra atd.