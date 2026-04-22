Ohlédnutí se za ukončeným ohlašovacím obdobím v ISPOP

Ohlašovací období v systému ISPOP skončilo k 31. březnu 2026. Tradičně ho uzavírají hlášení v agendě ovzduší, především souhrnná provozní evidence, a také výkazy do Integrovaného registru znečišťování (IRZ).
V období od 2.1. 2026 do 31.3. 2026 bylo do systému ISPOP doručeno celkově 162 703 hlášení, z toho přibližně 6 000 tvořila hlášení průběžná podávaná v průběhu roku. Nejpočetnější agendou zůstává dlouhodobě agenda Odpadů, kde formulář F_ODP_PROD (a jeho varianty) dosáhl celkového počtu 100 630 podání.
