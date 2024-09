Odpady Luhačovice letos potřicáté druhé

Kongres s obrovskou tradicí, jehož počátek sahá do počátku devadesátých let, nebude v kalendářích všech odpadářů v republice chybět ani letos. Akce zažila již tisíce zajímavých témat, přednášek a řešila tisíce aktuálních témat. Ani letos to nebude jiné.

V rozhovoru s duchovním otcem kongresu a zároveň jeho ředitelem Josefem Gasbryšem jsme si povídali o tom, co konkrétního nabídne letošní ročník.

Čím bude letos kongres významný a jaká aktuální témata bude řešit a proč?

Letošní kongres ODPADY – LUHAČOVICE je významný tím, že jako jediná odborná odpadářská akce v ČR se pořádá každoročně od roku 1993 včetně období covidu 2019-2020 bez přerušení. To znamená, že letošní ročník je už XXXII., což určitě svědčí o jeho oblibě, kvalitě organizace a zejména díky každoročně velmi vysoké odborné úrovni přednášek a také panelových diskuzí. Tyto diskuze od roku 2021 zaznamenáváme elektronicky a všichni účastníci mají důležitý zvukový záznam na CD jako přílohu Sborníku přednášek a Bulletinu kongresu.

Letos jsou hlavními tématy:

recyklace solárních panelů,

kompletní rešerše všech nových zákonů, novel a vyhlášek v oblasti odpadů, což je celkem 9 nových odborných tiskovin,

biouhel – nová perspektivní metoda odbytu bioodpadu,

v neposlední řadě budeme také iniciovat podporu a petici na změnu vyhlášky MŽP č. 169/2023 Sb.

Podle jakého klíče jste vybírali letošní témata?

Například solární panely se začínají objevovat na sběrných dvorech a ne každý provozovatel ví, co s nimi má dělat. V Česku již existuje firma, která je ve zpracování fotovoltaických panelů snad nejdál a bude svou činnost prezentovat. Je to velký pokrok, protože když se začal systém tříděného odpadu zavádět, tak téměř nikdo nevěděl, co dělat s většinou plastů, kromě PET lahví, a někteří to neví dodnes.

V době zavádění systému sběru bioodpadu v ČR existovalo asi jen 10 kvalitních kompostáren a dodnes je s odbytem kompostu velký problém, zejména kvůli MŽP, které cca 30 let nesmyslně bránilo a stále ještě brání možnosti energetického využití bioodpadu, biomasy a kompostu.

Některé nedotované kompostárny mají problém s odbytem kompostu. Do programu jsme tak zařadili i prezentaci nové metody výroby biouhlu (přednáška Biouhel a kompost – možné synergie, pozn. red.). Společně s několika odborníky iniciujeme změnu vyhlášky MŽP č. 169/2023 Sb., která, pokud ji MŽP odsouhlasí, zvýší možnost odbytu kompostu o cca 70 - 80%

Na koho se mohou účastníci těšit? Čí přednášku by si rozhodně neměli ujít a proč?

Abych nemusel citovat celý konečný program kongresu, protože všechny přednášky jsou letos velmi zajímavé, aktuální a hlavně pro spoustu odpadářů důležité pro další možnosti využití nových technologií a zajištění perspektivní budoucnosti svým firmám, tak si dovolím vyzvednout pouze 3 přednášky:

Recyklace fotovoltaických panelů v praxi, kterou přednese Ing. A. Titěra, DEKONTA IC.

Výskum recyklácie fotovolt. panelov (získávání křemíku z fotovolt. Panelů) pana Dr. h. c. prof. Ing. Ľ. Šooše, PhD., STUBA.

Biouhel a kompost – možné synergie, kterou účastníci uslyší z úst Ing. V. Řiháčeka, Biouhlírna.

Všechny tyto přednášky, ale i ostatní jsou POPRVÉ prezentovány na velkém odpadářském fóru, jsou velmi aktuální a pro odpadáře zdrojem rozvoje jejich firem.

Pro které cílové skupiny je kongres určen a co jim pomůže řešit?

Kongres v Luhačovicích se prosadil v ČR mezi ostatními odpadářskými kongresy, konferencemi, semináři apod. tím, že je určen jak pracovníkům státní správy a samosprávy, kteří by měli naslouchat a znát problémy a starosti odpadářských firem, ale i pro odpadářské firmy. Tyto firmy by měly znát možnosti a povinnosti státní správy a samosprávy, kde nejde všechno řešit tak rychle a operativně jak v soukromých nebo zahraničních firmách a navzájem by se měli respektovat, naslouchat a vzájemně chápat. Nejde řešit všechny problémy ve státní správě a samosprávě jako v soukromých firmách, tak jako nejde řídit stát jako soukromá firma, jak řekl jeden nejmenovaný politik.

Kongres určitě ukáže nové možnosti v recyklaci solárních a fotovoltaických panelů včetně cesty využití vzácného prvku jako je křemík. Každá nová technologie jako biocel pomůže zlepšit možnosti odbytu bioodpadu. Velmi důležité srovnání povinností ze starého zákona o odpadech s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. , jak bude jedna z velmi důležitých přednášek na kongrese, tak určitě některé firmy v odpadech zjistí, že stále ještě pracují a vycházejí s povinností starého zákona, ale ten nový zákon o odpadech už tyto původní povinnosti docela změnil.

Chceme tímto pozvat odpadáře, kteří se ještě nepřihlásili. Neúčast znamená přijít o mnoho velmi zajímavých a důležitých informací a znalostí.

Za všechny organizátory letošních „Luhačovic“ mohu slíbit, že se na všechny účastníky kongresu těšíme a že je rádi uvidíme druhý zářijový týden v Luhačovicích na kongresu ODPADY – LUHAČOVICE2024.