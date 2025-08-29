Ocel a průmysl jako pilíř stability. Češi volají po jejich ochraně

Průmysl – a zejména ocelářství – zůstává v očích české veřejnosti symbolem národní identity i zárukou ekonomické stability. Potvrzuje to aktuální kvantitativní výzkum agentury STEM/MARK, který ukázal, že Češi považují průmysl za nezbytný a zároveň vnímají jeho současné ohrožení. Šetření se zaměřilo jak na průmysl obecně, tak na jeho klíčové odvětví – výrobu oceli.
Průmysl jako základ národní identity a prosperity
Česká populace má k průmyslu a ocelářství silné a převážně pozitivní vazby. Devět z deseti Čechů si podle výzkumu uvědomuje klíčovou roli průmyslu pro zaměstnanost a ekonomickou stabilitu. Více než sedm z deseti považuje ocel za strategický materiál nezbytný pro chod společnosti a tři čtvrtiny ji označují za zásadní i z hlediska bezpečnosti státu.
„Ocel je klíčová ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavebnictví nebo železniční dopravě. Neobejde se bez ní ani obranný průmysl, proto je třeba na ocelářství nahlížet jako na strategické odvětví a výrobu oceli udržet v Česku a Evropě,“ připomíná Daniel Urban, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Osm z deseti lidí chce, aby bylo Česko v oblasti oceli co nejvíce soběstačné a nezávislé na dovozu. Podobný podíl veřejnosti podporuje i státní pomoc ocelářství, které čelí složitým podmínkám a silné mezinárodní konkurenci. Pozitivní vnímání oceli se přitom týká i environmentálních aspektů – téměř dvě třetiny Čechů ji označují za ekologický materiál.
Průmysl je pro většinu Čechů srdcem tradice, ale lidé se o něj obávají
Podle výzkumu panuje široká shoda, že by měl stát průmysl a ocelářství aktivně podporovat. Náročné podmínky, jako je mezinárodní konkurence, regulace EU či důsledky Green Dealu, vnímá veřejnost jako vážnou výzvu. Státní podporu průmyslu obecně schvaluje 86 % Čechů. Devět z deseti spojuje průmysl s českou tradicí a národní identitou, sedm z deseti jej považuje za motor ekonomického rozvoje. Význam průmyslu navíc podle průzkumu roste s věkem respondentů.
„Celkové výsledky ukazují, že pro většinu Čechů má průmysl – a v neposlední řadě také ocelářství – nejen ekonomickou, ale i symbolickou hodnotu. Stále rezonuje představa, že průmysl drží zemi pohromadě a zajišťuje prosperitu. Zároveň sílí volání po tom, aby stát tato strategická odvětví chránil, ideálně formou finanční podpory,“ vysvětluje analytik STEM/MARK Dalibor Stehno.
Češi zároveň vnímají český průmysl jako ohrožený. Největší hrozby představují ceny energií (58 %), regulace EU (53 %) a konkurence mimo EU (49 %). Problémy v ocelářství se přitom dotýkají i dalších oblastí hospodářství. „Tlak na rychlou dekarbonizaci evropského průmyslu a konkrétně problémy českého ocelářství mají přímý efekt i na železniční nákladní dopravu. Jen konec produkce Liberty Ostrava pro nás znamenal výpadek 5 mil. tun nákladu, to je přibližně 8 % z tehdejšího celkového objemu našich přeprav. Jsou to významné objemy, které prostě mizí z trhu a dopravci nikde v Evropě je nejsou schopni plně nahradit,“ upozorňuje Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo.
Regionální dopad: zaměstnanost převažuje nad regionálním rozvojem
Sedm z deseti Čechů věří, že průmysl má pozitivní dopad na rozvoj regionů. Jen 15 % však považuje regionální rozvoj za jeho hlavní přínos – pro veřejnost je důležitější zaměstnanost a hospodářský růst. Zachování těžkého průmyslu v Moravskoslezském kraji podporuje osm z deseti Čechů, přičemž nejsilnější podpora přichází od obyvatel samotného regionu. Proti se vyslovilo pouze 8 % respondentů.
