Červnové šetření CVVM: Jak Češi hodnotí ochranu životního prostředí?

V rámci šetření realizovaného v červnu 2025 se CVVM zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazování na to, jaký mají zájem o informace o stavu životního prostředí a zda je těchto informací dostatek, jak se Česká republika stará o jeho ochranu a také měli ohodnotit činnost vybraných úřadů a institucí v oblasti ochrany životního prostředí.
Sedm z deseti dotázaných uvedlo, že má zájem o informace o životním prostředí v ČR. Polovina dotázaných uvedla, že má dostatek informací o stavu životního prostředí u nás, 45 % uvedlo, že ne. Ochrana životního prostředí v ČR je podle čtyři pětiny dotázaných (77 %) přiměřená, 15 % uvedlo, že je nedostatečná a 4 %, že je přehnaná. V oblasti ochrany životního prostředí je nejlépe hodnocena aktivita obecních úřadů (68 % kladných odpovědí), ekologických organizací (59 %) a ministerstva životního prostředí (58%).
Nejhůře je hodnocena aktivita parlamentu (32 % kladných odpovědí) a vlády (42 %). Z důvodu změny metodologie výzkumů CVVM nejsou výsledky prezentovaného šetření přímo srovnatelné s výsledky předchozích šetření.
Více informací o nové metodologii lze najít v této tiskové zprávě: https://cvvm.soc.cas.cz/images/articles/files/5937/tzzmena-metodologiecvvmfinal.pdf
