Nemocnice Na Homolce rozjela jeden z největších projektů energetických úspor v ČR

V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Nemocnice se rozhodla nutnou výměnu dosluhujících zařízení a celkovou modernizaci energetického hospodářství řešit formou EPC, která zaručuje měřitelné výsledky a kdy dodavatel přímo ve smlouvě za úspory ručí, jinak musí rozdíl doplatit. Dodavatel, kterým je společnost ENESA z ČEZ ESCO, garantuje minimální roční úsporu 4 200 MWh elektřiny a 8 700 MWh plynu, což při současných cenách činí více než 30 mil. korun ročně. Investice má i ekologický rozměr a znamená roční pokles emisí CO2 o 5 823 tun.

„Základem kvalitní lékařské péče jsou co nejlépe fungující nemocnice se skvělým zázemím. Jsem rád, že řada nemocnic teď řeší své modernizace komplexně, včetně dlouhodobých energetických úspor, které omezí plýtvání a umožní využít finance na nákup léků a zlepšení podmínek pro personál i pacienty. Příkladem je právě projekt EPC v Nemocnici Na Homolce, který se doufám stane inspirací pro další zdravotnická zařízení v Česku,“ řekl místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Úsporu energie vnímáme jako jednu z klíčových snah vedoucích ke zpomalení klimatických změn a k posílení naší energetické nezávislosti. Proto ve vyhlášených dotačních výzvách klademe důraz na komplexní rekonstrukce veřejných budov, které řeší nejen snížení jejich energetické náročnosti, ale zároveň i využití obnovitelných zdrojů energie a zlepšení kvality vnitřního prostředí. Renovace proběhne díky dvěma projektům. První z nich pokryje částečné zateplení obvodových stěn, výměnu kotlů nebo například nový systém měření a regulace. Ten druhý pomůže s instalací fotovoltaické elektrárny a částečnou výměnu vzduchotechnických jednotek. Celková výše podpory z Operačního fondu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám přesahuje 747 milionů korun,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Významnou úsporu přinese nemocnici mimo jiné výměna více než 10 500 svítidel za úsporné LED osvětlení. Součástí projektu je i fotovoltaika na střeše pěti objektů o výkonu 303 kWp, navržená tak, aby veškerou vyrobenou elektrickou energii nemocnice spotřebovala.

„Jsem velmi rád, že se tento dlouho a pečlivě připravovaný energeticky úsporný projekt podařilo dotáhnout do fáze realizace. Práce ještě neskončily, ale pokud budou pokračovat jako dosud, bez větších komplikací a v nasazeném tempu, poběží naše nemocnice od května již ve standardním provozu s novým kabátem a v úsporném energeticky efektivním režimu. Modernizace přinese úspory i zlepší kvalitu prostředí, ve kterém pracujeme a zároveň nám vyřeší do budoucna beztak nutné investice do technologických zařízení budov, a to v řádech několikaset miliónů. Poděkovat chci i všem našim zaměstnancům, díky jejichž trpělivosti a skvělé spolupráci probíhá modernizace nemocnice za plného provozu bez větších komplikací,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Polouček.

Celková investice v Nemocnici Na Homolce dosahuje téměř 1,1 mld. korun. Zateplení, projektová příprava a inženýring si vyžádají 680 mil. korun a investice do modernizace technologií budov představuje 420 mil. korun. Řadí se tak k největším komplexním energeticky úsporným projektům v České republice. Náklady na nutnou výměnu dosluhujícího zařízení a celkovou modernizaci nemocnice jsou spolufinancovány dotacemi Evropské unie ve výši 720 mil Kč z Operačního programu Životní prostředí a z programu Nová zelená úsporám. Zbylé investice hradí nemocnice z vlastních finančních prostředků. Nemocnice předpokládá úsporu nákladů na energie ve výši 300 mil. Kč v následujících deseti letech s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj cen energií.

„EPC projekty jsou pro zdravotnická zařízení ideálním řešením, jak efektivně snižovat náklady na energie i uhlíkovou stopu. Jedná se o energeticky velmi náročné provozy, navíc fungující v nepřetržitém režimu. Vynaložené prostředky se proto dlouhodobě velmi dobře zúročí. Součástí projektu je i energetický management, který si nemocnice nejsou schopny samy zajistit. Jeho úkolem bude zejména sledovat, zda vše běží optimálně a také vytipovat další možné úspory,“ dodává Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Energeticky úsporná opatření

Projekt je unikátní svou komplexností. Nemocnice Na Homolce je areálem s komplikovaným vytápěním a vzduchotechnikou. Právě vzduchotechnika je vedle osvětlení největším zdrojem úspor, a díky realizaci projektu dojde ke zvýšení účinnosti zpětného získávání tepla. Proměnou projde i nynější centrální výroba páry v parní kotelně, kterou nahradí lokální elektrické vyvíječe páry. Vyměněny budou i páteřní rozvody tepla.

Od poloviny letošního roku budou areál vytápět nové plynové kondenzační kotle. Teplotu ve více než 1 100 místnostech bude regulovat systém IRC (z angl. individual room control), který umožní každou z nich vytápět podle jejich účelu a využití. V prostorách, kde není celodenní provoz, jako jsou ambulance či kanceláře, tak bude možno mimo pracovní dobu teplotu prostředí snížit. Informace o aktuálních teplotách budou nepřetržitě proudit do centrálního dispečinku, jenž bude moci v případě potřeby zasáhnout. Zároveň většina objektů v areálu nemocnice dostane nová okna a novou střešní hydroizolaci včetně zateplení.

Projekt přispěje i ke zlepšení životního prostředí. Snížení spotřeby energie znamená i snížení emisí CO2, v tomto případě o 5 823 tun ročně. Díky nově nainstalovaným perlátorům a zařízení WC klesne spotřeba vody o 15 000 m3 vody ročně, tedy o pětinu.

„Chci moc poděkovat vedení i všem zaměstnancům Nemocnice Na Homolce za jejich ochotu a profesionalitu při zajištění chodu nemocnice a jeho skloubení s modernizací. I díky nim postupuje projekt podle sjednaného plánu a během příštích několika měsíců bude hotovo,“ dodává generální ředitel společnosti ENESA Pavol Fraňo.

K modernizaci využila nemocnice metodu energetických služeb se zárukou úspor (EPC). Její výhodou je, kromě smluvní garance úspor energie v technických jednotkách, i důsledný energetický management, který sleduje a vyhodnocuje údaje o energetice a provozu nemocnice. Výsledkem pak může být návrh dalších úsporných opatření. Pro investora je důležité i to, že má jednoho dodavatele, který přebírá veškerá rizika. Podobné projekty, i když řádově nižšího rozsahu, úspěšně fungují i v dalších nemocnicích např. ve Fakultní Thomayerově nemocnice, v Karlovarské krajské nemocnici, v České Lípě či v Jihlavě.

Modernizace Nemocnice Na Homolce bude dokončena v první polovině roku 2024. Úspory má od poskytovatele garantovány do konce roku 2033.