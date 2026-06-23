Na transpozici směrnice o čištění městských odpadních vod není mnoho času

Směrnice o čištění městských odpadních vod vstoupila do fáze, kdy je nutné připravit její konkrétní podobu, která se promítne do české legislativy. Následující článek popisuje průběh implementace, časový harmonogram a způsob, jakým bude do národní legislativy zapracován čtvrtý stupeň čištění.
Směrnice o čištění městských odpadních vod je ve vodárenském sektoru velmi dobře známá. Přestože se o ní vedou diskuse a dokonce proti ní existují žaloby a byly přijaty i některé rezoluce, dnes už nikdo nepochybuje o tom, že platí a že se sektor musí připravit na nová opatření a implementaci směrnice do národní legislativy.
Česká transpozice směrnice
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