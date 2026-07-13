MŽP vydalo posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) k návrhu na vymezení akceleračních oblastí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dokončilo jeden z nejrozsáhlejších a odborně nejnáročnějších procesů strategického posuzování vlivů na životní prostředí. Proces posuzování MŽP zakončilo vydáním tzv. stanoviska SEA ke Změně č. 2 Územního rozvojového plánu, která akcelerační oblasti navrhuje.
Stanovisko obsahuje řadu zásadních podmínek: ty mají minimalizovat vlivy na životní prostředí při vymezování akceleračních oblastí. Zároveň ukládá zmenšení těchto oblastí na výsledný počet 61. Změnu č. 2 Územního rozvojového plánu, jejíž součástí je návrh akceleračních oblastí celostátního významu, připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Akcelerační oblasti se navrhují pro výstavbu fotovoltaických (FVE) a větrných elektráren (VTE), tedy pro výrobu elektřiny ze slunce a větru. Povinnost vymezit akcelerační oblasti vychází z evropské směrnice RED III. Do českého práva ji převádí zákon o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie (ZOZE). Vymezení akceleračních oblastí zároveň pomáhá České republice plnit závazky vyplývající například z Národního plánu obnovy. Tyto akcelerační zóny se vymezují tak, aby jejich využití nemělo významné negativní dopady, zejména na životní prostředí.
Z původních 110 oblastí je výsledkem 61 oblastí
„Považuji za důležité, že Ministerstvo životního prostředí skutečně dělá to, co se od něj očekává, to znamená chrání životní prostředí. Oproti stavu na počátku letošního roku se 110 akceleračními oblastmi jsme nyní prakticky na polovině – zůstává 46 oblastí a dalších 15 oblastí bylo zmenšeno, výsledkem je 61 akceleračních oblastí. Spolu s dalšími podmínkami tak byly významně zmenšeny jejich celkové vlivy na životní prostředí České republiky. Povinnost zapracovat podmínky stanoviska SEA do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu je nyní na Ministerstvu pro místní rozvoj, které předloží výsledný materiál do konce července letošního roku k rozhodnutí vládě,“ říká k vydání stanoviska SEA vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek.
Už v první fázi procesu SEA, respektive při hodnocení vlivů akceleračních oblastí na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, se podařilo z původně navržených 110 akceleračních oblastí vypustit 16 takových oblastí, které by potenciálně významný negativní vliv mít mohly. V rámci procesu pořizování tak Ministerstvo pro místní rozvoj rozeslalo návrh Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a souvisejících územních opatření s celkem 94 akceleračními oblastmi (80 pro VTE a 14 pro FVE). Podle aktuálního stanoviska je potřeba kvůli ochraně životního prostředí počet akceleračních oblastí výrazně snížit. Celkem 33 oblastí má být z návrhu vyřazeno a dalších 15 zmenšeno.
Podmínky u 61 oblastí pro minimalizaci dopadů na životní prostředí
K výslednému počtu 61 akceleračních oblastí tak stanovisko SEA ukládá řadu podmínek a povinností, které musí být splněny. Jde například o zpracování detailní hlukové studie, studie vlivu tzv. flicker efektu, použití nejúčinnějších a ověřených technologií, minimalizaci záborů zemědělské půdy, ochranu živočišných druhů a podobně. I po uvedené redukci akceleračních oblastí zůstává celkový potenciální instalovaný výkon nad 3 000 MW a cíl Národního plánu obnovy je tak zachován
AO: urychlení povolování, nikoliv automatické stavební povolení
Z pohledu povolovacího procesu akcelerační oblasti představují území, kde je možné urychlit (akcelerovat) jeho první část. Potenciální investor tedy nemusí provádět posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA), v rámci jednotného environmentálního stanoviska nebo složkové legislativy se však vždy ověří, zda byly podmínky k ochraně životního prostředí nastaveny správně. To znamená, že akcelerační oblasti poskytují investorům předvídatelnější a právně jistější prostředí, přičemž jejich vymezení bylo od počátku nastaveno tak, aby docházelo k co nejmenším střetům s ochranou přírody a dalšími veřejnými zájmy.
I v akcelerační oblasti však každý potenciální investor musí zpracovat projektovou dokumentaci, získat práva k příslušným pozemkům a následně projít standardním stavebním řízením, ve kterém je účastníkem řízení vždy obec, na jejímž území se bude stavba realizovat. Současně budou muset být ve stavebním řízení posouzeny a vypořádány všechny veřejné zájmy i námitky účastníků řízení. Jinými slovy – akcelerační oblast znamená rychlejší a snadnější cestu ke stavebnímu povolení, neznamená automatické stavební povolení.
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