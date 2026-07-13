Novela stavebního zákona přináší jasnější pravidla pro obnovitelné zdroje

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu stavebního zákona. Z pohledu rozvoje obnovitelných zdrojů energie přináší několik důležitých úprav, které přispívají k větší právní jistotě při přípravě nových projektů. Zároveň ale neodstraňuje všechny překážky, které povolovací procesy nadále provázejí.
Komora obnovitelných zdrojů energie za nejvýznamnější přijatá opatření považuje posílení role samospráv a územního plánování a posílení protiobstrukčního principu, odstranění nadměrných překážek pro fotovoltaiky v památkové zóně, jasnější pravidla pro plánovací smlouvy a zpřesnění poplatku z větrných elektráren pro obce.
Novela posiluje protiobstrukční princip, roli samospráv a územního plánování
„Je dobře, že se posiluje protiobstrukční princip, že jednu věc posuzujeme jen jednou. Pokud je cokoliv řádně projednáno v procesu územního plánování, nemá se to samé již opakovaně řešit ve fázi finálního povolení. Novela tím posiluje právní jistotu obcí, investorů i veřejnosti a přispívá k předvídatelnějšímu a pro stát, investory i obce méně nákladnému povolování nejen obnovitelných zdrojů energie,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
Novela posiluje roli obcí a krajů při rozhodování o rozvoji svého území a přináší jasnější pravidla pro vztah mezi územním plánováním a povolováním staveb. Současně omezuje opakované posuzování otázek, které již byly posouzeny při pořizování územně plánovací dokumentace. Kvalitně zpracovaná územně plánovací dokumentace je klíčem k efektivnímu procesu povolení záměru. Územní plánování má být místem, kde se hledá shoda mezi všemi včetně vlastníků a místních nad budoucím rozvojem území. Pokud jsou klíčové otázky v této fázi řádně projednány a vyhodnoceny, nemají se bezdůvodně znovu otevírat při povolování jednotlivých staveb.
Novela odstraňuje nadměrné překážky pro fotovoltaiky v památkové zóně
„Novela odstraňuje některé zbytečné překážky, které v praxi plošně komplikovaly instalaci fotovoltaických systémů v památkových zónách. Přitom zachovává možnost individuálně posoudit případy, kdy to vyžaduje jiný veřejný zájem nebo ochrana kulturních památek. Jde o vyváženou úpravu, která usnadní rozvoj fotovoltaiky, aniž by rezignovala na ochranu hodnot území,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.
Novela upřesňuje a zjednodušuje pravidla pro umisťování fotovoltaických výroben a tím potvrzuje, že rozvoj fotovoltaiky může probíhat při zachování ochrany veřejných zájmů včetně památkové péče.
Novela posílí právní jistotu plánovacích smluv
„Místní referendum má v rozhodování obcí své pevné místo. Stejně důležité ale je, aby bylo jasné, kdy je rozhodnutí obce konečné. Nová úprava posiluje právní jistotu všech zúčastněných: obcí, obyvatel a v neposlední řadě investorů a tím přispívá k větší předvídatelnosti přípravy projektů,“ říká Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
Novela stanoví, že místní referendum o záměru, který je předmětem plánovací smlouvy mezi obcí a investorem, lze vyhlásit pouze do okamžiku uzavření této smlouvy. Uzavření plánovací smlouvy bude představovat jasný okamžik, od kterého již nebude možné její obsah dodatečně zpochybňovat prostřednictvím referenda.
Novela zpřesňuje poplatek pro obce u větrných elektráren
„Obce mají mít jistotu stabilních příjmů z větrných elektráren a do budoucna případně i z dalších obnovitelných zdrojů energie a investoři potřebují předvídatelná pravidla pro jejich poskytování. Přijatá úprava splňuje obojí – zachovává přínosy pro obce a současně odstraňuje zbytečné výkladové nejasnosti při přípravě projektů. Jasně nastavený a přiměřený poplatek může zajistit férový přínos pro obce, přiměřené náklady na podporu obnovitelných zdrojů i omezení dopadů na ceny elektřiny,” dodává Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
Novela nově umožňuje započítat peněžité plnění poskytnuté obci na základě plánovací smlouvy proti zákonnému poplatku z výroby elektřiny z větrných elektráren. Současně zpřesňuje přechodná ustanovení, aby bylo jednoznačné, na které projekty se nový režim vztahuje. Přijatá úprava posiluje právní jistotu, podporuje využívání plánovacích smluv a zachovává celkovou výši prostředků, které obce z projektů získají.
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