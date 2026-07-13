Vědci budou mapovat bentické sinice na březích Lipna

Na březích Lipna se mohou lokálně vyskytovat bentické sinice – mikroskopické organismy vytvářející nárosty na kamenech, bahně, vodních rostlinách nebo v nahromaděném organickém materiálu. Potvrdil to nález vědců z Biologického centra Akademie věd ČR ze začátku července. V těchto dnech jihočeští výzkumníci zahajují mapování tohoto dosud málo sledovaného fenoménu.
Na popud velkého zájmu obyvatel a návštěvníků Lipna, kteří se o sinicích na březích nádrže a jejich toxicitě chtějí dozvědět více, zvou k zapojení do mapování i širokou veřejnost. Lidé mohou hlásit nálezy vědcům prostřednictvím webového formuláře. Bentické sinice se vyskytují na březích roztroušeně a velmi nerovnoměrně, často se jejich výskyt omezuje jen na malé pobřežní tůně, mělké kaluže nebo jednotlivé úseky břehu. Běžný monitoring vody proto nemusí podobná místa zachytit.
„Proto spouštíme projekt občanské vědy zaměřený na mapování podezřelých pobřežních nárostů. Prosíme návštěvníky Lipna, aby nám prostřednictvím online formuláře zasílali fotografie, polohu a stručný popis neobvyklých zelených, hnědých či tmavých povlaků, slizovitých shluků, plovoucích koláčů biomasy, vysychajících krust nebo jiného podezřelého materiálu na břehu a v mělčinách. Zaslaná hlášení odborně posoudíme a vybrané lokality podle možností navštívíme a ověříme mikroskopickými, molekulárními a chemickými metodami,“ říká vedoucí oddělení mikrobiální ekologie vody Petr Znachor.
Při mapování je důležité, aby podezřelý materiál lidé sami neodebírali, nerozrušovali ani se jej zbytečně nedotýkali. Je třeba také zabránit tomu, aby jej olizovali nebo požírali psi a aby si s ním hrály malé děti. Samotný vzhled nárostu neumožňuje určit, zda obsahuje sinice nebo cyanotoxiny.
Mapování neslouží jako oficiální hodnocení kvality koupací vody. Jeho cílem je lépe poznat prostorový a časový výskyt lokálních pobřežních nárostů a zjistit, které z nich skutečně obsahují bentické sinice.
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